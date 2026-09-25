FOTO / Na vrhu stijene, bez automobila i s manje od 20 stanovnika: Ovo mjesto izgleda nestvarno

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Na vrhu izoliranog brežuljka, okružen dramatičnim krajolikom, nalazi se gradić koji izgleda gotovo nestvarno. Civita di Bagnoregio, udaljena oko 115 kilometara od Rima, jedno je od neobičnijih mjesta u Italiji – u povijesnu jezgru ne može se automobilom, a do nje vodi samo dugački pješački most.

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Civitu su prije otprilike 2500 godina osnovali Etruščani, a kasnije je područje došlo pod rimsku vlast. Danas posjetitelje dočekuju uske kamene uličice, stare kuće i povijesni ulazi koji stvaraju dojam putovanja kroz vrijeme.

Od 1965. godine do starog grada dolazi se panoramskim mostom. Već sam dolazak do gradića tako je dio doživljaja, piše Metropolitan.si.

No upravo je položaj na vrhu brežuljka njegova najveća prijetnja. Tlo i okolni krajolik stoljećima nagriza erozija, zbog čega se Civita često naziva "gradom koji umire".

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U njemu danas stalno živi manje od 20 stanovnika.

Turisti iz cijelog svijeta

Unatoč mračnoj reputaciji, Civita je daleko od napuštenog mjesta. Neobičan izgled gradića privlači turiste iz cijelog svijeta, a njegove ulice i pejzaži poslužili su i kao kulisa za brojne filmske i televizijske produkcije.

Posebno impresivno izgleda za maglovitih dana, kada se čini kao da kameni gradić lebdi iznad oblaka.

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Civita je posljednjih godina dobila i nekoliko važnih turističkih priznanja. Svjetska turistička organizacija proglasila ju je 2023. godine jednim od najboljih turističkih sela, dok se njezin kulturni krajolik od 2017. nalazi na talijanskom probnom popisu za mogući upis na UNESCO-ov popis svjetske baštine.

Automobil ostaje izvan grada

Posjetitelji moraju automobil ostaviti izvan povijesne jezgre, a posljednji dio puta prijeći pješice. Od parkirališta do početka mosta potrebno je oko 15 minuta hoda, a dio puta moguće je prijeći i organiziranim prijevozom.

Ulaznica za posjet Civiti trenutačno stoji pet eura.