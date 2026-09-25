važnost prevencije
Moždani udar sve češće pogađa mlađe: Stručnjaci upozoravaju na ključne čimbenike rizika
Većina ljudi o zdravlju srca i krvnih žila počinje ozbiljnije razmišljati tek u starijoj dobi. Međutim, broj moždanih udara, jedne od kardiovaskularnih bolesti, među mladim odraslim osobama kontinuirano raste te se u posljednja tri desetljeća gotovo udvostručio, pokazalo je novo istraživanje.
"Moždani udar vrlo je teška bolest u bilo kojoj životnoj dobi. Posebno je težak kada se dogodi mlađim ljudima“, rekao je dr. David Robinson, glavni autor istraživanja objavljenog u medicinskom časopisu Neurology.
Istraživači su utvrdili da je stopa moždanih udara među mlađim odraslim osobama porasla s 33,9 slučajeva na 100.000 stanovnika 1993. i 1994. godine na 62,2 slučaja na 100.000 stanovnika 2020. godine. Istraživanje je pokazalo i blagi porast broja ljudi koji prežive moždani udar, što upućuje na to da sve više mlađih osoba možda živi s njegovim dugoročnim posljedicama, pišeCNN.
"Invaliditet koji može biti posljedica moždanog udara može znatno otežati sve ono što morate raditi u svakodnevnom životu“, poput odlaska na posao ili brige o maloj djeci, rekao je Robinson, docent kliničke neurologije i rehabilitacijske medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Cincinnati.
"Važno je znati da je to moguće – da se moždani udar ne događa samo starijim ljudima, nego i mlađima – te da postoje načini na koje možemo pokušati učiniti sve što je u našoj moći kako bismo ga spriječili“, rekao je Robinson.
Evo što stručnjaci preporučuju mladim odraslim osobama kako bi zaštitile zdravlje srca i krvnih žila te smanjile rizik od moždanog udara.
Porast ponajprije potaknut ishemijskim moždanim udarima
Istraživanje je obuhvatilo moždane udare među odraslim osobama u dobi od 20 do 54 godine na širem području Cincinnatija i sjevernog Kentuckyja. Od 1993. do 2020. u toj su populaciji zabilježena 2076 prva moždana udara. Od toga se 738 slučajeva, odnosno 35,6 posto, dogodilo među crncima, dok su u 1030 slučajeva, odnosno 49,6 posto, pacijentice bile žene.
Prema istraživanju, rast broja slučajeva ponajprije je posljedica povećanja broja ishemijskih moždanih udara, koji su ujedno i najčešći oblik moždanog udara. Do njih dolazi kada se prekine ili blokira dotok krvi u dio mozga.
Istraživači su tijekom promatranog 27-godišnjeg razdoblja zabilježili i porast čimbenika rizika za moždani udar. Udio osoba s hipertenzijom povećao se sa 47 na 60 posto, s dijabetesom s 19 na 26 posto, s fibrilacijom atrija s jedan na šest posto, a udio osoba koje su konzumirale psihoaktivne tvari s pet na 40 posto. Taj posljednji porast uglavnom se pripisuje povećanoj konzumaciji marihuane.
Međutim, budući da ne postoje usporedivi podaci o ljudima koji nisu doživjeli moždani udar, autori istraživanja ne mogu utvrditi objašnjavaju li ti trendovi u čimbenicima rizika porast broja moždanih udara.
Osim toga, slični trendovi zabilježeni su i među starijim ljudima, ali broj moždanih udara u toj dobnoj skupini nije porastao.
„To bi moglo biti dio objašnjenja“, rekao je Robinson, „ali ne mislim da je to cijela priča.“
Porastu rizika od moždanog udara mogu pridonijeti i sve češći zdravstveni problemi poput pretilosti i visokog kolesterola, kao i sjedilački način života, dodao je Robinson.
„Pretpostavljam da ne postoji samo jedan odgovor, nego da niz različitih čimbenika djeluje zajedno i pridonosi tom porastu“, rekao je. „Kada govorimo o tome kako intervenirati i smanjiti taj rizik, mislim da treba početi s onime što najbolje poznajemo, a to je smanjivanje kardiovaskularnih čimbenika rizika.“
Robinson je pritom istaknuo „Essential 8“ Američkog udruženja za srce (American Heart Association), popis osam ključnih preporuka za smanjenje kardiovaskularnih rizika. Među njima su zdrava prehrana, tjelesna aktivnost, izbjegavanje duhana, kvalitetan san te kontrola tjelesne težine, kolesterola, krvnog tlaka i šećera u krvi. Dodao je da je važno da mlađe odrasle osobe imaju liječnika obiteljske medicine kod kojeg će redovito kontrolirati te pokazatelje.
„O zdravlju srca i krvnih žila važno je početi razmišljati dok ste mladi“, rekao je Robinson, „jer vjerojatno imamo najveće izglede intervenirati i spriječiti loše ishode ako rizike otkrijemo dovoljno rano.“
Rezultati, nažalost, nisu iznenađujući, nego potvrđuju trend na koji su upućivala i ranija istraživanja, rekao je dr. Christopher Anderson, voditelj odjela za moždani udar na Klinici za neurologiju zdravstvenog sustava Mass General Brigham u Bostonu. Nije sudjelovao u novom istraživanju.
Leppert je dodala da su moždani udari među mladima i dalje relativno rijetki pa nema razloga za paniku. Međutim, ključno je da svi redovito odlaze na godišnje liječničke preglede kako bi se na vrijeme utvrdilo tko bi mogao biti izložen povećanom riziku. Važno je i da liječnici budu svjesni porasta broja moždanih udara među mlađim odraslim osobama kako bi mogli što ranije prepoznati i liječiti vaskularne čimbenike rizika.
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