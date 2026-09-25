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Predsjednik HDZ-a BiH

Čović uvjeren da će Hrvati na izborima moći izabrati svog člana Predsjedništva

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Hina
|
25. ruj. 2026. 22:06
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15.09.2026., Sarajevo, Bosna i Hercegovina - Predizborni skup HDZ BiH na kojem se obratila i njihova kandidatkinja za clana Predsjednistva BiH Darijana Filipovic. Photo: Armin Durgut/PIXSELL
Armin Durgut/PIXSELL

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izrazio je očekivanje da će Hrvati na predstojećim izborima zakazanim za početak listopada moći izabrati svog člana Predsjedništva BiH, a uvjeren je i da Bosnu i Hercegovinu "nitko neće podijeliti".

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Čović je kao gost Radio-televizije Herceg-Bosne komentirao predstojeće izbore i mogućnost da hrvatski član Predsjedništva ponovno bude izabran većinom glasova bošnjačkih birača.

"Rekao sam da ne vjerujem u to. Ne vjerujem u to da ću to uraditi jer komuniciramo sa svima", kazao je Čović. Pojasnio je da mjesecima razgovara s predstavnicima gotovo svih bošnjačkih stranaka o tom pitanju.

Za hrvatskog člana Predsjedništva BiH u četiri je navrata dominantno glasovima Bošnjaka biran Željko Komšić, koji je čelnik stranke Demokratske fronte. Njegov savjetnik Slaven Kovačević kandidat je na ovogodišnjim izborima za to mjesto, a uz njega za tu se poziciju natječu Darijana Filipović, kandidatkinja HDZ-a BiH i stranaka Hrvatskog narodnog sabora BiH, te Zdenko Lučić, neovisni kandidat kojega podupire pet oporbenih hrvatskih stranaka.

Čović je rekao da bi u slučaju ponovnog nametanja hrvatskog člana u državnom vrhu na predstojećim izborima moglo doći do ozbiljnog zastoja u funkcioniranju institucija BiH.

Izrazio je očekivanje da će pitanje izmjena Izbornog zakona biti jedna od prvih tema nakon izbora kako bi se spriječilo preglasavanje Hrvata.

Upitan o čestim tvrdnjama da je BiH pred raspadom, Čović je odbacio mogućnost podjele.

"Ja sam uvjeren da Bosna i Hercegovina se neće podijeliti. Ja sam uvjeren da ona ima svoju budućnost", rekao je.

Dodao je da su za BiH jednako opasni srpski secesionizam i bošnjački unitarizam.

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