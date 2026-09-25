Čović uvjeren da će Hrvati na izborima moći izabrati svog člana Predsjedništva

Za hrvatskog člana Predsjedništva BiH u četiri je navrata dominantno glasovima Bošnjaka biran Željko Komšić, koji je čelnik stranke Demokratske fronte. Njegov savjetnik Slaven Kovačević kandidat je na ovogodišnjim izborima za to mjesto, a uz njega za tu se poziciju natječu Darijana Filipović, kandidatkinja HDZ-a BiH i stranaka Hrvatskog narodnog sabora BiH, te Zdenko Lučić, neovisni kandidat kojega podupire pet oporbenih hrvatskih stranaka.