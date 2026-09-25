OPONAŠANJE POZNATOG MODELA
Sud zabranio Lidlu da prodaje kopije popularnih sandala, moraju ih odmah povući iz prodaje
Lidl u Nizozemskoj mora prestati prodavati sandale koje oponašaju poznate modele Birkenstocka, odlučio je nizozemski sud, koji je utvrdio da je diskontni lanac povrijedio zaštitu dizajna tog proizvođača.
Lidl će, prema sudskoj odluci, morati plaćati kaznu od 5000 eura dnevno ako ne postupi po nalogu, a Birkenstocku mora predati i podatke o prodaji.
Njemački proizvođač obuće također će dobiti naknadu štete, dok Lidl mora podmiriti i sudske troškove. Točan iznos naknade i troškova bit će određen u zasebnim sudskim postupcima.
Iz Birkenstocka su poručili da presuda šalje jasnu poruku da "kopijama ne smije biti dopušteno da besplatno profitiraju od naše kreativnosti i inovacija". BBC je zatražio komentar od Lidla.
Odluka se još može osporavati žalbom, no zasad znači da Lidl u cijeloj Nizozemskoj ne smije prodavati kopije modela Arizona, Madrid, Gizeh, Boston i Florida. Sud je zaključio da je diskontni lanac povrijedio zaštitu Birkenstockova dizajna potplata.
Proizvođač 2025. doživio neuspjeh pred najvišim sudom u Njemačkoj
Riječ je o posljednjoj u nizu sudskih odluka povezanih s dizajnom Birkenstockovih proizvoda. U studenom 2025. nizozemski je sud naredio trgovcu Scapinu da prestane prodavati slične modele, no na tu je odluku uložena žalba.
U prosincu 2025. najviši europski sud presudio je da i proizvodi namijenjeni svakodnevnoj uporabi mogu biti zaštićeni autorskim pravom ako predstavljaju rezultat kreativnih dizajnerskih odluka. Birkenstock je tada rekao da se ta odluka odnosi i na njegove "ikonične" sandale.
No proizvođač je početkom 2025. doživio i neuspjeh pred najvišim sudom u Njemačkoj.
Sandale su možda bile dovoljno moderne da ih Margot Robbie nosi u filmu Barbie, ali njemački su suci zaključili da su riječ o praktičnim proizvodima, a ne umjetničkim djelima. Birkenstock je tu odluku tada nazvao "propuštenom prilikom".
Birkenstock: Nastavit ćemo djelovati protiv svih kopija
Nakon ovotjedne presude Birkenstock je poručio da će "nastaviti energično braniti svoja prava i koristiti sva dostupna pravna sredstva u borbi protiv imitacija svojih ikoničnih proizvoda".
"Kako bi zaštitio svoje maloprodajne partnere i potrošače, Birkenstock će nastaviti odlučno djelovati protiv kopija kojima se želi profitirati od kreativnih ideja i inovacija kompanije", dodali su.
Birkenstock nije jedini modni brend koji vodi pravne bitke s velikim trgovcima zbog oponašanja dizajna.
Proizvođači obuće poput Dr. Martensa više su puta tužili velike internetske trgovce zbog dizajna svojih čizama, dok je luksuzna modna kuća Christian Louboutin godinama vodila sudske sporove diljem svijeta kako bi zaštitila svoje prepoznatljive crvene potplate od kopija.
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