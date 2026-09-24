mlada princeza
George će postati kralj, a što će biti sa Charlotte? Njezina buduća uloga vrlo je zanimljiva
Buduću kraljevsku titulu princeze Charlotte dosad je nosilo samo sedam osoba.
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Princeza Charlotte jednoga bi dana mogla ponijeti jednu od najpoznatijih kraljevskih titula. Iako će do toga vjerojatno proći još mnogo godina, očekuje se da će troje unučadi kralja Charlesa III. tijekom života nositi različite titule, od kojih neke imaju veliko povijesno značenje, piše britanski Express.
I dok će princ George i princ Louis vjerojatno s vremenom preuzeti važne visoke kraljevske titule, očekuje se da će njihovim stopama krenuti i njihova sestra.
Princeza Charlotte Elizabeth Diana rođena je 2. svibnja 2015. i s obitelji živi u Forest Lodgeu na imanju Windsor. Njezina službena titula glasi Njezina Kraljevska Visost princeza Charlotte Elizabeth Diana od Walesa, a treća je u nasljednom redu za britansko prijestolje.
Kada je kralj Charles 2022. stupio na prijestolje, princ William od vojvode od Cambridgea postao je princ od Walesa, zbog čega se i prezime njegova troje djece promijenilo iz Cambridge u Wales. No gledajući još dalje u budućnost, princeza Charlotte mogla bi naslijediti povijesnu titulu kada princ William postane kralj.
Titula kraljevske princeze (Princess Royal) u pravilu se dodjeljuje najstarijoj monarhovoj kćeri i, slično tituli princa od Walesa, namijenjena je najvišim i najistaknutijim članovima kraljevske obitelji.
Titulu kraljevske princeze dosad je nosilo samo sedam žena, a prva je bila princeza Mary, najstarija kći kralja Charlesa I.
Nakon princeze Mary titulu su nosile princeza Louisa Maria, kći kralja Jamesa II. i VII., princeza Anne, kći kralja Georgea II., princeza Charlotte, kći kralja Georgea III., princeza Victoria, kći kraljice Victorije, princeza Louise, kći kralja Edwarda VII., princeza Mary, kći kralja Georgea V., te princeza Anne, kći kraljice Elizabete II.
Dodjela titule nije moguća ako je njezina prethodna nositeljica još živa.
Kada je kralj George V. umro, njegova kći Mary i dalje je bila kraljevska princeza. To je značilo da, kada je kralj George VI. stupio na prijestolje, njegova kći princeza Elizabeth nije mogla dobiti tu titulu, iako bi inače ispunjavala uvjete za nju.
Za razliku od nekih drugih kraljevskih titula, titulu kraljevske princeze ne nasljeđuje automatski najstarija kći. Nakon smrti nositeljice titula se vraća monarhu, koji je potom može dodijeliti vlastitoj kćeri ako je ima.
Budući da kralj Charles nema kćeri, titula kraljevske princeze vjerojatno će ostati nedodijeljena nakon smrti princeze Anne, ali bi je princeza Charlotte mogla dobiti kada njezin otac postane kralj.
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