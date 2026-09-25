Smatraju se zapostavljenima
Hrvatski grad želi promijeniti županiju koja sadrži njegovo ime: "Mi smo smokvin list"
Inicijatori smatraju da su Križevci zapostavljeni u Koprivničko-križevačkoj županiji, dok iz Županije poručuju da se u gradu trenutno provode velike kapitalne investicije
Net.hr. piše da Križevci, naravno, ne bi promijenili mjesto, ali bi mogli promijeniti administrativnu adresu. U gradu se, naime, pojavila ideja o izlasku iz Koprivničko-križevačke i priključenju Zagrebačkoj županiji.
Jedan od glavnih inicijatora te ideje je Ivan Majdak, bivši predsjednik Gradskog vijeća Križevaca i bliski suradnik aktualnog gradonačelnika.
"Čemu to? Pa to je odgovor na sustavno zapostavljanje. Križevci su danas smokvin list županijski za razvoj Podravine. Dakle, u Križevce se treba sjesti. Treba se jasno i glasno dogovoriti i reći i na jednoj ravnopravnoj osnovi razgovarati", tvrdi Majdak.
Ideju u startu ne odbacuje ni gradonačelnik Križevaca Tomislav Katanović. Smatra da postoji više argumenata za nego protiv takvog poteza. "Križevci su na neki način uvijek više gravitirali Zagrebačkom prstenu, i gospodarski i puno ljudi iz Križevaca putuje. I prometnom povezanošću i na bilo koji drugi način nego prema Koprivnici", kaže Katanović.
Povod su i građevinske dozvole
Križevci su danas jedan od tri grada u Koprivničko-križevačkoj županiji. Ako bi se ideja ostvarila, postali bi deseti grad Zagrebačke županije. Neposredan povod za ovakav prijedlog jest odluka Županije da Križevcima još nije dala suglasnost za preuzimanje poslova izdavanja građevinskih dozvola.
Majdak pritom ističe da je znatno manji Đurđevac tu ovlast dobio, dok se za Križevce, nakon promjene županijske vlasti i dolaska SDP-a, odluka još čeka. Ako se, kaže, politički odnosi ne promijene, moguć je i referendum.
"Ukoliko se neke stvari politički ne promijene, u tom slučaju ćemo mi to svakako pokrenuti, jer dolazi do toga da Gradsko vijeće mora donijeti odluku o raspisivanju referenduma. Ja iskreno ne znam kome bi trebao smetati referendum. Svi se pozivamo na demokraciju, svi pričamo o tome da građani odluče. Zašto građani na referendumu ne bi rekli jesu li za ostanak u Koprivničko-križevačkoj ili za izdvajanje u Zagrebačku?"
Županija: Križevci su među najvećim ulaganjima
Iz Koprivničko-križevačke županije, međutim, odbacuju tvrdnje o zapostavljanju Križevaca. Iz Županije ističu da se upravo na području Križevaca trenutačno provode velike kapitalne investicije.
"Ističemo kako se na području grada Križevaca trenutno provode velike kapitalne investicije koje po svojoj vrijednosti i opsegu svrstavaju Križevce na prvo mjesto po ulaganjima u lokalnu samoupravu."
Što bi trebalo učiniti za promjenu županije?
Promjena županijske pripadnosti nije jednostavna odluka. Ministarstvo pravosuđa i uprave pojašnjava da prije upućivanja prijedloga u daljnju proceduru predlagatelji moraju pribaviti mišljenje građana s područja na koje se promjena odnosi, kao i očitovanje županijske skupštine na čijem se području nalazi jedinica lokalne samouprave.
Referendum mogu predložiti i građani i sam Grad. No gradonačelnik Križevaca smatra da bi pitanje teritorijalnog ustroja prvenstveno trebalo rješavati na državnoj razini.
Hrvatska već ima primjere promjene županijske pripadnosti
Iako ideja o promjeni županije zvuči neuobičajeno, Hrvatska već ima primjere takvih promjena.
Ivanić-Grad je devedesetih iz Sisačko-moslavačke prešao u Zagrebačku županiju. Našice su iz Požeško-slavonske prešle u Osječko-baranjsku županiju, a mijenjala se i pripadnost Paga, koji se danas nalazi u Zadarskoj županiji.
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