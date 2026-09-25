"Ukoliko se neke stvari politički ne promijene, u tom slučaju ćemo mi to svakako pokrenuti, jer dolazi do toga da Gradsko vijeće mora donijeti odluku o raspisivanju referenduma. Ja iskreno ne znam kome bi trebao smetati referendum. Svi se pozivamo na demokraciju, svi pričamo o tome da građani odluče. Zašto građani na referendumu ne bi rekli jesu li za ostanak u Koprivničko-križevačkoj ili za izdvajanje u Zagrebačku?"