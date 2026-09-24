azijski fermentirani čaj
Je li kombucha zaista dobra za vaše zdravlje?
Ako vodite računa o zdravlju i posežete za proizvodima koji obećavaju dodatne zdravstvene koristi, možda redovito pijete kombuchu.
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Ovaj fermentirani čaj stoljećima se pije u dijelovima Azije, a danas se promovira kao superhrana koja može poboljšati različite aspekte zdravlja, uključujući crijevnu mikrobiotu i imunološki sustav, pa čak i smanjiti stres, piše BBC.
No što o tome kažu dokazi? Postoji li doista nešto posebno u bocama ovog napitka koji je danas lako dostupan u lokalnim supermarketima?
Istraživači sa Sveučilišta Aberystwyth predvodili su istraživanje kojim su pokušali utvrditi što se događa u organizmu kada osoba dulje vrijeme pije kombuchu te ima li taj napitak ikakav mjerljiv učinak na tijelo.
Tim je proveo osmotjedno randomizirano kontrolirano ispitivanje na 40 zdravih sudionika. Jedna skupina svakodnevno je dobivala pažljivo kontroliranu količinu kombuche, dok je druga dobivala placebo u obliku aromatizirane vode.
Ispitivanje, objavljeno u recenziranom znanstvenom časopisu, bilo je dvostruko slijepo, što znači da ni sudionici ni istraživački tim nisu znali tko dobiva pravu kombuchu.
Uzorci urina i krvi analizirani su prije i nakon početka ispitivanja kako bi se utvrdilo utječu li na organizam sastojci za koje je poznato da se nalaze u kombuchi, poput određenih polifenola.
U tom je pogledu ispitivanje dalo pozitivne rezultate. Istraživači su pronašli prepoznatljive pokazatelje poboljšanja razine spojeva koji se povezuju s boljim zdravljem.
Međutim, kada je riječ o pitanju na koje je istraživanje prvenstveno pokušalo odgovoriti – pomaže li konzumacija kombuche i u kontroli stresa – test odgovora na stres kod sudionika nije pokazao nikakav učinak.
Dr. Amanda Lloyd, jedna od vodećih istraživačica u studiji, rekla je: „Moj tim proučava kemijski sastav različitih namirnica nakon intervencijskih ispitivanja i nakon primjene različitih metoda njihove obrade.
Volim hranu, zanimaju me ljudi, volim proučavati učinke na dobrobit i funkcionalne proizvode.
Zanima me i čaj. Čaj je vrlo složen i prepun korisnih sastojaka, a način na koji ga obrađujete, fermentirate i čuvate – sve to pokreće niz različitih procesa i mijenja njegov kemijski sastav.“
Rekla je da je tim surađivao s psiholozima sa sveučilišta kako bi proučio odgovor na stres te da je jedan od ciljeva bio osmisliti proizvod od kombuche s aktivnim spojevima koji bi mogli povoljno djelovati na cjelokupno zdravlje.
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