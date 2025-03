Rimac otkrio razloge zbog kojih je SDP s trona skinuo HDZ

Podijeli :

Politički analitičar Ivan Rimac bio je gost N1 Studija uživo gdje je komentirao preokret SDP-a koji je prvi puta u pet godina s trona skinuo HDZ.

“Zanimljivo je da se sada invertirao redoslijed stranaka, iako je to sada još uvijek unutar statističke pogreške. Ipak, to je veliki napredak SDP-a jer je do sada zaostajao više nego što je margina pogreške takvih istraživanja”, rekao je Rimac i objasnio koji bi mogao biti razlog ovog preokreta.

“Mislim da se sve nekako počelo urušavati od predsjedničkih izbora. Tamo se pokazalo da HDZ nema tu snagu koju je imao prije i uvjerljivost da može dobiti jedne tako velike i važne izbore. Od tada premijer jednostavno izgleda neuvjerljivo”, kaže Rimac.

“SDP s druge strane nije napravio puno. On je živnuo na valu dobitka predsjedničkih izbora, ali je s iznenadnom koalicijom s Možemo u Zagrebu dobio jači vjetar u leđa jer se shvatilo da oporba nije toliko razjedinjena koliko je bila na parlamentarnim izborima”, smatra Rimac.

Komentirao i je i rejting predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića koji je ostao nizak.

“On se nije nametnuo kao popularna osoba. Još jedan razlog zašto to nije naglo postao je što on pripada starijim kadrovima i dosta dugo je u javnosti i stav javnosti prema njemu nije nešto što iznova raste. Međutim, ono po čemu se razlikuje od prethodna dva predsjednika SDP-a je što je on vrlo organizacijski aktivan. Puno je agilniji i aktivniji u pripremi lokalnih izbora nego što je bio u pripremi parlamentarnih izbora. Međutim, nije ekonomičan u govoru. Nema jasne poante.

Međutim, taj dobar organizacijski rad je očito izazvao i potrebu HDZ-a da napade njihove kandidate koji se predstavljaju kao kandidati za lokalne izbore što dovoljno govori da je HDZ u defenzivi i da ide s negativnom kampanjom prema drugima, a da svoju kampanju i svoje kandidate gotovo uopće ne promovira što je ista greška kao i za predsjedničke izbore”, rekao je Rimac.

