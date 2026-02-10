„Na parlamentarnim izborima 2028. mogla bi se pojaviti Zoranova lista, koja će odlučivati o pobjedniku tih izbora, a u tom slučaju premijer neće biti ni Siniša Hajdaš Dončić ni Tomislav Tomašević, nego Zoran Milanović“, izjavio je za taj magazin visoki izvor blizak vrhu SDP-a samo nekoliko dana nakon što je predsjednik te stranke, na stranačkoj konvenciji najavio da će s partnerima iz Možemo! pobijediti HDZ na sljedećim parlamentarnim izborima.