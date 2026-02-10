Odluči li se na parlamentarne izbore 2028. izaći sa svojom neovisnom listom, predsjednik Zoran Milanović može presudno utjecati na nadolazeće parlamentarne izbore, osigurati parlamentarnu većinu koaliciji SDP-a i Možemo! te čak i postati sljedeći hrvatski premijer - piše tjednik Nacional
Procjene su to više izvora bliskih vrhu SDP-a, ali i onih iz HDZ-a, koji su Nacionalu otkrili da ta tema sve više dominira i u vladajućem HDZ-u i u lijevoj opoziciji, a u krugovima bliskim vrhu SDP-a već se rade i konkretni izračuni koliki bi postotak glasova Milanovićeva nezavisna lista na tim izborima mogla osvojiti.
10 do 13 posto glasova?
Prema tim inicijalnim procjenama, nezavisna lista Zorana Milanovića, koja bi se na političkoj sceni artikulirala kao doprinos osnaživanju lijeve opozicije, mogla bi osvojiti između 10 i 13 posto glasova. Pridoda li se tomu procijenjenih najmanje 23 posto glasova SDP-a i oko 13 posto glasova Možemo, dolazi se do najmanje 46 posto ukupnih glasova, što bi po D’Hondtovoj metodi tako udruženim političkim opcijama osiguralo najmanje 75 saborskih zastupnika.
Ambiciozna najava SDP-a
„Na parlamentarnim izborima 2028. mogla bi se pojaviti Zoranova lista, koja će odlučivati o pobjedniku tih izbora, a u tom slučaju premijer neće biti ni Siniša Hajdaš Dončić ni Tomislav Tomašević, nego Zoran Milanović“, izjavio je za taj magazin visoki izvor blizak vrhu SDP-a samo nekoliko dana nakon što je predsjednik te stranke, na stranačkoj konvenciji najavio da će s partnerima iz Možemo! pobijediti HDZ na sljedećim parlamentarnim izborima.
„Ako dobije najmanje 13 posto, Zoki će biti premijer, jer on ih sve pojede za doručak", tvrdi taj izvor za Nacional.
