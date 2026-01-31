SDP najavljuje zaokret: Kraći radni tjedan i veće dostojanstvo rada

Govoreći na konvenciji SDP-a, predsjednik stranke poručio je da je hrvatska zastava zajednički simbol svih građana i vrijednosti zapisanih u Ustavu – slobode, jednakosti, socijalne pravde, mirotvorstva i demokracije – koje su, kako je rekao, i temelj socijaldemokracije. Naglasio je da istinsko domoljublje ne znači mahanje simbolima, isključivost ni povijesni revizionizam, nego odgovornost za budućnost zemlje i kvalitetu života svih građana.