Sabor danas raspravlja o tri nova zakona

Ministar Bačić tvrdnje oporbe rezolutno odbacuje i proziva ju da manipulira. "Ako je netko bio izvrgnut napadima, osobito privatnih investitora, onda sam to ja", naglasio je Bačić i dodao: „napadalo me se, prozivalo da rušim projekte, nazivali su me raznim imenima, a mi samo štitimo javni interes".