Sabor raspravlja o obvezama dobrovoljnih mirovinskih fondova i društava

Zastupnici će raspravljati i o prijedlogu kandidata za izbor pravobranitelja za djecu, a za tu je dužnost saborski Odbor za obitelj, mlade i sport utvrdio listu od osam kandidata na kojoj su: Tatjana Holjevac, Marina Katinić Pleić, Tatjana Katkić Stanić, Marina Matković, Helenca Pirnat Dragičević, Alma-Marija Rovis Brandić, Vanja Sljepčević Saftić i Edita Štok.