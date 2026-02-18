Sabor u četvrtak o radu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

Jurica Galoic/PIXSELL

Hrvatski sabor u četvrtak će raspravljati o radu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za tri godine - 2022., 2023. i 2024. te o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć i utrošku sredstva za nju u 2024. godini.

Izvješća o radu Povjerenstva za predmetne godine potpisuju njegove bivše predsjednice Nataša Novaković i Aleksandra Jozić Ileković, a 'branit' će ih aktualna predsjednica Ines Pavlačić.

Jozić Ileković, koja je za predsjednicu Povjerenstva izabrana u veljači 2023., nakon što je pet prethodnih godina to neovisno i samostalno tijelo vodila Novaković, dužnost je obnašala nešto više od dvije godine, neopozivu je ostavku podnijela u travnju 2025. godine.

Pritom je upozorila na probleme u radu Povjerenstva, navodeći da su neki njegovi članovi svojim postupcima podrivali rad tog tijela.

Sedam mjeseci od njene ostavke, u studenom 2025. godine, Sabor je za novu predsjednicu Povjerenstva izabrao Ines Pavlačić koja je za članicu tog tijela izabrana u veljači 2023. godine.

No, prije izvješća o radu Povjerenstva, Sabor će raspravljati o Izvješću o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć u 2024. godini koje pokazuje da je primarna pravna pomoć pružena u više od 25.000 slučajeva.

Tu vrstu pomoći pružaju ovlaštene udruge, visoka učilišta koja izvode sveučilišne studije u znanstvenom području prava putem pravnih klinika i upravna tijela županija, odnosno Grada Zagreba.

U predmetnoj godini, u najvećem broju slučajeva radilo se o pravnom savjetu i općoj pravnoj informaciji. U usporedbi s 2023., kada je primarna pravna pomoć pružena u 29.000 slučajeva, u 2024. godini ta vrsta pomoći smanjena je za 13,4 posto.

U 2024. podneseno je 2905 zahtjeva za ostvarivanje sekundarne pravne pomoći, a odobreno ih je 2046. U odnosu na prethodnu godinu broj zahtjeva za tu vrstu pomoći pao je za oko 11 posto.