Saborske zastupnice odjenule crveno povodom „Dana crvenih haljina”

Hina
06. velj. 2026. 10:25
Patrik Macek / Pixsell

Saborske zastupnice odjenule su u petak crvene odjevne kombinacije povodom obilježavanja  međunarodnog „Dana crvenih haljina”, javnozdravstvene kampanje pokrenute  kako bi se podigla svijest o moždanom udaru u žena.

„Lijepo  je vidjeti zastupnice zajedno u akciji, promoviranju zdravlja žena i brige za to zdravlje”, komentirao je predsjedavajući Ivan Penava.

„Dan crvenih haljina” javnozdravstvena je akcija koja se održava prvog petka u veljači, a pokrenuta je kako bi se podigla svijest javnosti o specifičnostima moždanog udara u žena, skrenula pažnja na pogubne posljedice zanemarivanja simptoma i na nužnu potrebu promjene načina života.

Prva kampanja „Dan crvenih haljina”, #nosicrveno, odnosno „Go Red for Women” pokrenuta je u Americi, a danas je to međunarodna kampanja posvećena prevenciji, dijagnostici i kontroli kardiovaskularnih bolesti, što uključuje bolesti krvnih žila srca i mozga kod žena.

Zaštitni znak kampanje je crvena haljina – haljina kao univerzalni simbol žene i crvena kao boja zdravlja, života i živosti, ali i upozorenja.

