"Sam sebe bi poslao u plinske komore": Hitler je imao genetski poremećaj, otkriva nova DNK analiza

Međutim, mogućnost da je imao jedno ili više neurodivergentnih ili mentalnih stanja nije isključena, s obzirom na to da se neki njegovi geni preklapaju s različitim poremećajima. Analiza vjerojatnosti da je imao autizam, shizofreniju ili bipolarni poremećaj smjestila ga je u najviši percentil, no nije jasno koje je, ako uopće, od tih stanja imao.