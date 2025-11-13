kallmanov sindrom
"Sam sebe bi poslao u plinske komore": Hitler je imao genetski poremećaj, otkriva nova DNK analiza
Adolf Hitler je imao skriveni genetski poremećaj koji je ometao razvoj njegovih spolnih organa, pokazala je nova analiza njegove DNK.
Izrađen DNK profil iz krvave tkanine
Nacistički diktator imao je Kallmannov sindrom, koji može spriječiti normalan tijek puberteta, što sugerira da je moguće da je imao poteškoća u stvaranju seksualnih odnosa.
Nalazi će biti predstavljeni u dokumentarcu Channel 4 Hitler’s DNA: Blueprint of a Dictator, koji također razotkriva mit da je Hitler imao židovsko porijeklo te daje dokaze da je vjerojatno imao jedno ili više neurodivergentnih ili mentalnih stanja.
Znanstvenici su uspjeli izgraditi DNK profil iz uzorka zakrvavljene tkanine koju je američki pukovnik izrezao sa sofe na kojoj je Hitler 1945. počinio samoubojstvo.
Iako će istraživanje i njegovi rezultati vjerojatno izazvati kontroverze, glavna genetičarka kaže da je bila podijeljenih osjećaja oko prihvaćanja projekta, ali je željela da se on izvede ispravno, piše Independent.
Profesorica Turi King, koja je identificirala posmrtne ostatke Richarda III., rekla je: “Dugo sam razmišljala o tome. Ali to će se prije ili kasnije napraviti, pa smo htjeli osigurati da bude učinjeno krajnje odmjereno i rigorozno. Osim toga, ne napraviti to stavljalo bi [Hitlera] na neku vrstu pijedestala.”
Imao 1 prema 10 izgleda za mikroprenis
Dodala je: “Da je pogledao vlastite genetske rezultate, gotovo sigurno bi sam sebe poslao u plinske komore.”
Priče iz Prvog svjetskog rata govore da je Hitler bio ismijavan zbog veličine svojih genitalija, a njegov genetski poremećaj značio je da je imao jedan prema deset izgleda za mikropenis.
Medicinski pregled iz 1923., otkriven 2015. godine, pokazao je da je Hitler imao nespušten testis, što daje iznenađujuću vjerodostojnost pogrdnoj ratnoj pjesmi o njemu.
Objašnjava neobičnu predanost politici tijekom života
Povjesničar Alex J. Kay sa Sveučilišta u Potsdamu, specijaliziran za nacističku Njemačku, rekao je u dokumentarcu da bi to moglo objasniti njegovu “vrlo neobičnu i gotovo potpunu predanost politici tijekom života”.
“Drugi visoki nacisti imali su žene, djecu, čak i izvanbračne afere. Hitler je jedini među čitavim nacističkim vodstvom koji to nema. Zato mislim da je samo pod Hitlerom nacistički pokret mogao doći na vlast”, rekao je.
DNK analiza također je odbacila dugogodišnje glasine da je Hitler imao židovsko porijeklo i da je nezakonito potjecao od židovskog djeda.
Međutim, mogućnost da je imao jedno ili više neurodivergentnih ili mentalnih stanja nije isključena, s obzirom na to da se neki njegovi geni preklapaju s različitim poremećajima. Analiza vjerojatnosti da je imao autizam, shizofreniju ili bipolarni poremećaj smjestila ga je u najviši percentil, no nije jasno koje je, ako uopće, od tih stanja imao.
"Biologija mu nije pomogla"
Dr. Alex Tsompanidis, istraživač autizma sa Sveučilišta Cambridge, rekao je: “Mislim da je pošteno reći da mu biologija nije pomogla. Ne mislim da se može primijeniti ikakav klinički termin. Ne možemo znati, ne možemo dijagnosticirati. Kognitivni proces vjerojatno je bio pogođen, ali to jednako temeljim na njegovom ponašanju kao i na genetici.”
Ipak, skupina znanstvenika želi osigurati da se njihovi nalazi ne koriste za stigmatiziranje ljudi s bilo kojim od navedenih stanja.
“Ponašanje nikada nije sto posto genetski uvjetovano”, rekao je psiholog, profesor Sir Simon Baron-Cohen. “Povezivanje Hitlerove ekstremne okrutnosti s ljudima koji imaju ove dijagnoze riskira njihovu stigmatizaciju, pogotovo kada velika većina osoba s tim dijagnozama nije ni nasilna ni okrutna, već su mnogi upravo suprotno.”
