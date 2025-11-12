TMURNI PODACI
"Sam u kući" stvarnost je za gotovo 400.000 Hrvata. Zašto je sve više samačkih kućanstava?
Državni zavod za statistiku (DZS) ovih dana se na svojim stranicama na Facebooku duhovito poigrao jednim ne baš veselim statističkim podatkom.
Budući da se bliži vrijeme Adventa koje već godinama neizostavno obilježava i emitiranje filma Sam u kući, DZS je objavio čuvenu fotografiju glavnog junaka tog filma iz 1990. godine, Kevina, kojeg je glumio Macaulay Culkin.
"Keeeeevin! Prije točno 35 godina premijeru je imao jedan od najpoznatijih božićnih filmova. Koliko ste puta pogledali film Sam u kući?" - ležerno su priupitali administratori DZS-ove stranice na Facebooku. A na poster s filmskim malcem koji je ostao sam u kući dodali su podatke o broju samačkih kućanstava u Hrvatskoj 1991. godine te s prošlog popisa stanovništva 2021. godine.
Milijun stanovnika manje, 125.000 samaca više
Godine 1991. u Hrvatskoj je bilo 274.744 samačkih kućanstava, a trideset godina kasnije čak 399.075. U tih 30 godina broj stanovnika smanjio se za skoro milijun dok se broj samačkih kućanstava povećao za 125 tisuća.
Te 1991. u Hrvatskoj je bilo 17,8 posto kućanstava sa samo jednim članom, a sada ih je 27,8 posto ili više od četvrtine ukupnog broja. Najviše je kućanstava s dvoje članova (26,7 posto), tročlanih je 17,9 posto, četveročlanih 15,2 posto, a onih s pet i više članova 12,4 posto. Usporedbe radi, na prvom popisu stanovništva 1953. godine najveći udio, skoro trećinu, činila su kućanstava s pet i vise članova. Bilo ih je 32,4 posto.
Prema posljednjem popisu stanovništva u prosjeku su najveća kućanstva imale Krapinsko-zagorska i Međimurska županija s 3,1 članom, a Varaždinska i Zagrebačka županija po tri člana u prosjeku. Najmalobrojnija su kućanstva u Primorsko-goranskoj i Ličko-senjskoj županiji s 2,4 člana u prosjeku te u Šibensko-kninskoj i Gradu Zagrebu s 2,5 člana.
Samačka kućanstva najčešće su staračka
"Uspoređujući strukturu kućanstava u popisima od 1953. do 2021. godine uočava se konstantan pad veličine kućanstva, odnosno prosječnog broja njegovih članova. Naime, 1953. u jednom je kućanstvu prosječno živjelo 3,8 osoba, a 2021. bilo ih je 2,7", stoji u tumačenju DZS-a.
Udio samačkih kućanstava sada je sedam posto veći nego 2001. godine. Broj kućanstava sa samo jednim članom neprestano raste i ona su postala najbrojnija. Od ukupno 1,43 milijuna kućanstava u Hrvatskoj, čak 400 tisuća su samačka kućanstva. Među najvećim gradovima prednjači Rijeka s 34 posto samačkih kućanstava, u Zagrebu i Osijeku ih je 31 posto, a u Splitu 26 posto.
Iako je u rujnu Eurostat objavio da mladi ljudi u Hrvatskoj najkasnije od svih u zemljama Europske unije napuštaju roditeljski dom čineći to u prosječnoj dobi od 31,3 godine naspram prosjeka EU-a koji je 26,2 godine, s druge strane samački život postao je životni stil mnogih mladih koji si to mogu financijski priuštiti. No velika većina samačkih kućanstava ipak su staračka, a još je poraznije što se uz taj podatak veže i onaj o siromaštvu.
"To je miks starenja, iseljavanja i odgađanja braka"
U Hrvatskoj su u najvećem riziku od siromaštva upravo staračka samačka kućanstva, a unutar njih ženska samačka kućanstva. Rekao nam je to kada smo o istoj temi razgovarali prošle godine, Nedjeljko Marković, predsjednik udruge Pragma koja se bavi promicanjem socijalne i zdravstvene zaštite, ujedno i predsjednik Hrvatske mreže protiv siromaštva.
Sada nam Marković podatak DZS-a o velikom porastu samačkih kućanstva u proteklih 40 godina (rast je započeo još početkom 1980-ih) tumači da se od sredine prošloga stoljeća naovamo znatno produljio i očekivani životni vijek stanovništva.
"Ljudi žive sve duže, a naročito se povećalo očekivano trajanje života žena koje čine većinu staračkih samačkih kućanstava. To je prvi, ali ne i jedini razlog. Dijelom je to i zbog značajnog pada stope sklapanja brakova. Dio razloga leži i u iseljavanju mladih što je također pridonijelo ukupnom porastu samačkih kućanstava. Riječ je o 'miksu' starenja, iseljavanja i odgađanja sklapanja braka, iako se broj razvoda braka nije značajno povećao i godinama se vrti između 20 i 25 posto", kaže Marković.
U starijim gradskim četvrtima Zagreba, dodaje, ima između 30 i 40 posto samačkih kućanstava.
"Mnoge čeka samačka i usamljenička starost"
Porast broja samačkih kućanstava, naročito staračkih, usko je vezan sa siromaštvom, ističe predsjednik udruge Pragma i Hrvatske mreže protiv siromaštva.
"Bilo je pomaka u reformi obiteljskih mirovina pa je u manjoj mjeri zaustavljen trend rasta siromaštva u staračkoj populaciji, a porastao je i udio prosječne mirovine u prosječnoj plaći. U tom smislu ipak je donekle manji jaz siromaštva između radne i umirovljeničke populacije", kaže.
Marković ističe još jedan aspekt samačkog života. Lakše ga podnose i prebrode ljudi koji su prethodno u životu izgradili duboka prijateljstva. Istraživanja su, kaže, pokazala da se s manjim brojem takvih pravih prijateljstava u starosti povećava osjećaj usamljenosti i depresije.
"U starosti vam ostaju jedino ta duboka prijateljstva. No mnoge, nažalost, čeka samačka i usamljenička starost. Najgora je kombinacija kad si sam i usamljen. U tim situacijama ljudi počinju postavljati si pitanja smisla života i postaju depresivniji. Stoga ne čudi što Hrvatska ima jednu od najvećih stopa samoubojstava u staračkoj samačkoj populaciji. Po tome smo u vrhu u Europi", upozorio je Marković.
