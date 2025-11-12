"Sam u kući" stvarnost je za gotovo 400.000 Hrvata. Zašto je sve više samačkih kućanstava?

Iako je u rujnu Eurostat objavio da mladi ljudi u Hrvatskoj najkasnije od svih u zemljama Europske unije napuštaju roditeljski dom čineći to u prosječnoj dobi od 31,3 godine naspram prosjeka EU-a koji je 26,2 godine, s druge strane samački život postao je životni stil mnogih mladih koji si to mogu financijski priuštiti. No velika većina samačkih kućanstava ipak su staračka, a još je poraznije što se uz taj podatak veže i onaj o siromaštvu.