Hrvatski umirovljenici na marginama: Preko 60% samaca u riziku od siromaštva

Gordana, međutim, naglašava: još je veći problem nedostupnost domova. Na javne se čeka i po deset godina, privatni su preskupi: "Moja penzija s ovim što je dao Plenković je 360 eura, ne možeš s time živjeti, a kamoli si priuštiti dom. I onda recite da je gospođa šašava sa 70, al' ja si uplatim Eurojackpot. Jer uzdati se u ove, od toga nema niš'."