Plaće su opet malo porasle: Evo kako se to odrazilo na mirovine

Prosječna plaća za kolovoz, prema objavljenim podacima DZS-a, porasla je za devet eura na mjesečnoj razini, dok su listopadske mirovine rasle po inerciji kretanja unutar mirovinskog sustava za dva eura u prosjeku. Udio sveukupne prosječne mirovine u plaći, uz blagi pad, zadržao se na iznad 47 posto. Ipak, ‘radnička’ mirovina čini svega oko 38 posto prosječne hrvatske plaće. Najniže mirovine pak imaju svega 31 posto udjela, a one saborske čak 164 posto.
Prosječna neto plaća za kolovoz iznosila je 1.446 eura, što je u odnosu na srpanj više za 0,6 posto, objavio je Državni zavod za statistiku. Prosječna sveukupna mirovina, u kojoj su i one po posebnim propisima, a bez malenih isplata prema međunarodnim ugovorima, iznosi 688,81 eura. Tako na isplati mirovina u listopadu, prema danas objavljenim podacima Zavoda za mirovinsko osiguranje, udio mirovine u plaći čini 47,6 posto.
Radničke mirovine na svega 38 posto udjela u plaći
HZMO, naime, udio mirovine u plaći prikazuje upravo na ovom znatno povoljnijem prosjeku nego što on iznosi, primjerice, samo za ‘radničke’ mirovine. Na primjer, prosječna mirovina svih 1,13 milijuna umirovljenika prema općim propisima je 560 eura, što je dakle oko 128 eura manje od ukupnog prosjeka. Tako je i udio ‘radničke’ mirovine u plaći manji te iznosi svega oko 38 posto. Dakle, realnost je jedno, a uljepšana statistika je drugo, piše Mirovina.hr.
Slika je još realnija ako pogledamo pojedine kategorije umirovljenika. Svaki treći umirovljenik preživljava od najniže mirovine koja u prosjeku iznosi 447 eura. Najniže mirovine su rasle Vladinim povećanjem kroz mirovinsku reformu od 1. srpnja za tri posto. Nakon toga su povećane i trećim po redu najvećim usklađivanjem u Hrvatskoj od 1. srpnja s isplatom u rujnu za 6,48 posto. U prosjeku je najniža mirovina porasla za 37 eura, ali ipak čini svega 31 posto udjela u prosječnoj plaći. Nažalost, najnižih mirovina sve je više.
Saborske mirovine čine 164 posto prosječne plaće
Invalidske mirovine u prosjeku iznose 465 eura, a udio takve mirovine u plaći je 32 posto. Nešto su pak veće obiteljske mirovine, 531 eura u prosjeku, što čini 36 posto udjela u prosječnoj plaći. Najveći pak udio mirovine u plaći, prema posebnim propisima, imaju branitelji umirovljeni isključivo prema ZOHBDR-u, mahom invalidi Domovinskog rada. Njihova mirovina u prosjeku iznosi 1.322 eura s 91,5 posto udjela u plaći.
Zanimljivo je da saborske mirovine HZMO ne prikazuje izdvojeno pa one ulaze u prosjek ‘radničkih’ mirovina, jer su ostvarene po oba propisa. Saborske mirovine sada u prosjeku iznose 2.370 eura, a iako su ukinute, njihov broj raste. Kako vidimo, udio njihove mirovine u plaći iznosi 164 posto.
Rast mirovina usklađivanjem, uz pad prosječne plaće, povećao je u rujnu udio mirovine u plaći za tri posto. Udio od 47,8 posto najveći je još od od 2015. godine, kada su mirovine bile 90 posto manje nego danas. Prosječna mirovina isplaćena u kolovozu iznosila je 648,30 eura, a u rujnu je nakon isplate usklađivanja porasla za 38 eura. Prosječna je plaća pak bila manja za sedam eura u odnosu na mjesec ranije. Sada je za devet eura veća na mjesečnoj razini, dok su mirovine porasle u prosjeku za dva eura po inerciji kretanja u mirovinskom sustavu.
