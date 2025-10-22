Plaće su opet malo porasle: Evo kako se to odrazilo na mirovine

Rast mirovina usklađivanjem, uz pad prosječne plaće, povećao je u rujnu udio mirovine u plaći za tri posto. Udio od 47,8 posto najveći je još od od 2015. godine, kada su mirovine bile 90 posto manje nego danas. Prosječna mirovina isplaćena u kolovozu iznosila je 648,30 eura, a u rujnu je nakon isplate usklađivanja porasla za 38 eura. Prosječna je plaća pak bila manja za sedam eura u odnosu na mjesec ranije. Sada je za devet eura veća na mjesečnoj razini, dok su mirovine porasle u prosjeku za dva eura po inerciji kretanja u mirovinskom sustavu.