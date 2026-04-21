Samohrani roditelji o natječaju Zadarske županije: "To je čista diskriminacija!" Pogledajte što rade druge županije

Povodom ovog slučaja pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić uputila je dopis županu Zadarske županije Josipu Bilaveru upozorivši da isključivanje izvanbračnih zajednica iz Javnog poziva predstavlja diskriminaciju temeljem bračnog statusa zabranjenu člankom 6. Zakona o ravnopravnosti spolova, a također i kršenje članka 11. Obiteljskog zakona.

"Dajemo Vam preporuku da predmetni poziv žurno poništite i objavite novi kojim bi se obuhvatile ne samo bračne, već i izvanbračne zajednice, te kako bi se na taj način svim obiteljima na području Zadarske županije pružila prilika da ravnopravno konkuriraju na natječaju neovisno o bračnom statusu. Smatramo da je uskraćivanje izvanbračnim zajednicama, uključujući izvanbračne zajednice s djecom ili trudnom majkom, mogućnosti da ravnopravno konkuriraju u predmetnom javnom pozivu, mjera socijalne neosjetljivosti koja ne predstavlja odgovarajuću mjeru u funkciji demografske revitalizacije Zadarske županije i u konačnici Republike Hrvatske", poručila je pravobraniteljica županu.