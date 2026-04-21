SAMO UZ VJENČANI LIST
Samohrani roditelji o natječaju Zadarske županije: "To je čista diskriminacija!" Pogledajte što rade druge županije
U ponedjeljak smo pisali o javnom pozivu Zadarske županije za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji putem subvencioniranja stambenih kredita, a u sklopu programa 'Za obitelji Zadarske županije'.
Hvalevrijedno je što Zadarska županija želi olakšati mladim obiteljima stjecanje stambenog prostora i potaknuti ih na ostanak u zavičaju. No u samom tekstu javnog poziva od podnositelja zahtjeva traži se da prilože vjenčani list kao dokaz. Time se iz javnog poziva i samog programa kojim se ta županija hvali, isključuju samohrani roditelji i izvanbračni partneri premda Obiteljski zakon ne razlikuje izvanbračnu od bračne zajednice u ostvarivanju tih prava.
Štoviše, u Obiteljskom zakonu stoji da "nepovoljno postupanje prema izvanbračnim drugovima u pogledu pristupa koristima, povlasticama, ali i obvezama zajamčenim bračnim drugovima koje ne može biti opravdano objektivnim razlozima te koje nije nužno za ostvarenje istih predstavlja diskriminaciju temeljem obiteljskog statusa".
Županija: "Nije diskriminacija, nego legitiman strateški cilj"
Iz Zadarske županije poručuju da u pozivu nema diskriminacije tvrdeći da je njihov program "usmjeren prema bračnim zajednicama kao temeljnom obliku zasnivanja obitelji u demografskom smislu".
"To nije diskriminacija — to je jasan i legitiman strateški cilj koji provodi sve više europskih zemalja suočenih s demografskim izazovima. Razumijemo da u suvremenom društvu postoje različiti oblici zajedničkog života i poštujemo svaki od njih. No pravo nositelja javnih politika jest definirati ciljanu skupinu demografske mjere", odgovorili su nam iz Zadarske županije.
Ako je već Zadarska županija u svom javnom pozivu odlučila "definirati ciljanu skupinu demografske mjere" postavlja se pitanje kako to da isto nisu učinile druge županije u kojima provode slične programe. I u kojima je, kao i u Zadarskoj županiji, na vlasti HDZ.
Evo nekoliko takvih primjera...
U drugim (HDZ-ovim) županijama sasvim drugačije
Bjelovarsko-bilogorska županija lani je objavila javni poziv za dodjelu subvencija za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih osoba i mladih obitelji.
"Mladom obitelji u smislu ovog Javnog poziva smatra se podnositelj zahtjeva i njegov bračni ili izvanbračni drug i njihova djeca te pastorci i posvojenici, ako ih imaju, samohrani roditelj koji je podnositelj zahtjeva i dijete/djeca, pastorci i posvojenici", stoji u pozivu koji se može pročitati ovdje.
U Osječko-baranjskoj županiji koncem siječnja okončan je Javni poziv za dodjelu potpora mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja. Pravo na podnošenje prijava za dodjelu potpora imali su ne samo oni koji žive u bračnoj, nego i "u izvanbračnoj zajednici, odnosno životnom/neformalnom životnom partnerstvu ili su samohrani roditelji, odnosno roditelj za jednoroditeljsku obitelj". Tekst poziva je ovdje.
Ne isključuju izvanbračne i samohrane
Krajem prošle godine Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje kamata stambenih kredita mladim obiteljima objavila je Brodsko-posavska županija.
"Članom kućanstva podnositelja zahtjeva, u smislu ovog Javnog poziva, smatra se bračni ili izvanbračni drug i njihova djeca, pastorci i posvojenici, koji su prijavljeni na istoj adresi prebivališta kao i podnositelj zahtjeva i koji će stanovati u nekretnini", objavili su među ostalim u javnom pozivu koji se nalazi ovdje.
Krajem 2025. i Požeško-slavonska županija objavila je poziv mladim obiteljima za sufinanciranje kupnje ili gradnje stana ili kuće. I u njihovom pozivu koji se može pročitati ovdje, mladom obitelji smatraju se prijavitelj i njegov bračni ili izvanbračni drug, jednoroditeljska obitelj ili samohrani roditelj.
Pravobraniteljica županu: Poništite Javni poziv!
Povodom ovog slučaja pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić uputila je dopis županu Zadarske županije Josipu Bilaveru upozorivši da isključivanje izvanbračnih zajednica iz Javnog poziva predstavlja diskriminaciju temeljem bračnog statusa zabranjenu člankom 6. Zakona o ravnopravnosti spolova, a također i kršenje članka 11. Obiteljskog zakona.
"Dajemo Vam preporuku da predmetni poziv žurno poništite i objavite novi kojim bi se obuhvatile ne samo bračne, već i izvanbračne zajednice, te kako bi se na taj način svim obiteljima na području Zadarske županije pružila prilika da ravnopravno konkuriraju na natječaju neovisno o bračnom statusu. Smatramo da je uskraćivanje izvanbračnim zajednicama, uključujući izvanbračne zajednice s djecom ili trudnom majkom, mogućnosti da ravnopravno konkuriraju u predmetnom javnom pozivu, mjera socijalne neosjetljivosti koja ne predstavlja odgovarajuću mjeru u funkciji demografske revitalizacije Zadarske županije i u konačnici Republike Hrvatske", poručila je pravobraniteljica županu.
Karlovačka, Splitsko-dalmatinska, Vukovarsko-srijemska... isto
Splitsko-dalmatinska županija objavila je 2024. poziv za dodjelu bespovratnih sredstava iz dvogodišnjeg Programa demografskih mjera poticaja mladim obiteljima iz ruralnih područja za izgradnju i adaptaciju kuća. Poziv, vidljiv ovdje, ne odnosi se samo na supružnike, nego i na "osobe koje žive u životnom partnerstvu, neformalnom životnom partnerstvu te izvanbračnoj zajednici, odnosno samohrane roditelje".
Početkom ožujka Karlovačka županija raspisala je Javni poziv za korištenje demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladim obiteljima na ruralnom području županije. I u njihovom pozivu koji se može čitati ovdje stoji da se "mladom obitelji smatra podnositelj prijave, njegov bračni ili izvanbračni drug" kao i "jednoroditeljska obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj ili samohrani roditelj".
A prošloga tjedna i Vukovarsko-srijemska županija objavila je javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na sufinanciranje kupnje kuće ili stana mladim obiteljima. Pravo podnošenja, piše u pozivu, imaju "bračni ili izvanbračni drugovi i njihova djeca, životni partneri ili neformalni životni partneri i njihova djeca".
Diskriminatorno uvjetovanje bračnim satusom
Reagirajući na javni poziv Zadarske županije upućen samo bračnim drugovima s vjenčanim listom, Iva Jovović iz udruge LET koja pruža socijalnu podršku samohranim roditeljima i jednoroditeljskim obiteljima, kazala je kako te mjere nisu samo administrativno upitne, nego i duboko nepravedne.
"To je čista diskriminacija. Uvjetovanje stambenih subvencija bračnim statusom otvoreno diskriminira samohrane roditelje i sve koji ne žive u 'standardnim' obiteljskim okvirima. A i pitanje je što je standardna obitelj u 21. stoljeću. Mi smatramo da je to i bračna i izvanbračna bazirana na životnom partnerstvu i jednoroditeljska i udomiteljska i posvojiteljska i dugina...", kaže.
"Umjesto da budu prioritetni, guraju ih na rub"
Samohrani roditelji, kaže nam Jovović, već godinama nose silno težak teret s jednim prihodom, uz brigu o djeci i sve većim troškovima života.
"Oni su često potpuno isključeni s tržišta stanovanja. Umjesto da budu prepoznati kao prioritetna skupina i pruži im se konkretna podrška, ovakve mjere kao u Zadarskoj županiji dodatno ih guraju na rub. To nije pitanje forme, nego osnovne socijalne pravde."
Samohrani roditelji, napominje Jovović, teško pronalaze stan.
"Na tržištu najma često ih ne doživljavaju kao poželjne najmoprimce. Susreću se s predrasudama, nesigurnim uvjetima i odbijanjima, ali ne zbog neodgovornosti, nego zbog činjenice da sami odgajaju djecu i imaju jedan prihod. Pa ako je troje kandidata za najam nekog dobrog stana, samohrani roditelj - pogotovo majka, pada na dno liste uz objašnjenja poput 'neće moći plaćati', 'neću je moći izbaciti iz stana' ili 'što ako mi djeca unište stan'. Čak i kad imaju sredstava, samohrani roditelji s djecom često završe u manje kvalitetnom stanu", kazala je Jovović.
Stoga, dodaje, udruga LET traži hitnu izmjenu kriterija u javnim pozivima poput onog Zadarske županije, kako bi bili uključivi, pravedni i usmjereni na stvarne potrebe ljudi, a ne na zastarjele definicije.
