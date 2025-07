Ako su ispunjeni uvjeti prema odluci o socijalnoj skrbi, Rovinj mjesečno daje 100 eura za hranu za novorođenčad, dok Karlovac pokriva trošak adaptiranog dojenačkog mlijeka do godine starosti djeteta. Istarska općina Kršan za hranu za dojenčad daje 55 eura mjesečno do šest mjeseci djetetovog života, dok Labin sufinancira dohranu do 12 mjeseci.