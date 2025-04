Sandra Benčić o slučaju Ninčević Lesandrić: Uhitit će pola Dalmacije?

Podijeli :

Zastupnica stranke Možemo Sandra Benčić bila je gošća N1 Studija uživo kod naše Nataše Božić s kojom je razgovarala o političkim aktualnostima.

Predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa nedavno je uputila dopis saborskom Odboru za izbor, imenovanja i upravne poslove u kojem ih obavještava o “određenoj problematici koja se tiče rada Povjerenstva”. Sandra Benčić osvrnula se na problem Povjerenstva: “Kao i obično Gordan Jandroković i njegova stranka se odriču odgovornosti, Parlament kao institucija je odgovoran za funkcioniranje Povjerenstva, iz osnove da ih biramo, a i oni podnose izvješće Saboru. Ovo nije nikakva situacija osobnih animoziteta kako se to pokušava prikazati, radi se o ozbiljnom pitanju principa i načina rada unutar Povjerenstva, samom činjenicom da je jedan član Povjerenstva htio svjedočiti na sudu suprotno stavu Povjerenstva, a sam je član Povjerenstva, dovodi u pitanje način funkcioniranja i poštivanja hijerarhije.”

Pismo Jozić-Ileković kruži Saborom – svi se proglašavaju nenadležnima

“Od kako je Plenković na vlasti Povjerenstvu oduzimane ovlasti”

“Zadnjih sedam, osam godina od kako je Plenković na vlasti tom istom Povjerenstvu oduzimane su ovlasti, namjerno je slabljeno, a sada se slabi i iznutra preko određenih članova Povjerenstva, koji su izabrani, sjećam se te procedure i iskustva određenih ljudi, tih protagonista slučaja i da nisu imali nikakvo iskustvo u tom polju, iskustvo koje bi govorilo da će raditi neovisno i u skladu sa zakonom”, dodala je Benčić.

Istaknula je da Sabor treba reagirati: “Odbor za imenovanje je taj na kojem se rade rasprave oko imenovanja i koji je dao prijedlog Saboru. To je prebačeno na Odbor za Ustav i poslovnik, može se i na tom odboru raspravljati, ali ne može se Sabor odreći odgovornosti prema funkcioniraju Povjerenstva. Sve što je Gordan Jandroković rekao je začuđujuće, to je takva razina izmicanja, kao da Sabor nema ništa s tim i on kao predsjednik Sabora.”

“Kriteriji moraju biti isti za sve”

Benčić je komentirala i slučaj supruga Ivane Ninčević Lesandrić: “Radi se o slučaju bespravne gradnje, to treba jasno reći, ali me šokirao način na koji je izvedena akcija u dijelu u kojem dolazi do spektakularnog uhićenja, USKOK se bavi time, to je odmak od dosadašnje prakse. Imali smo slučaj Barbarića za kojeg se znalo godinama da ima bespravno sagrađenu vilu, nisam vidjela da se njega došlo uhititi zbog toga. Rajković, vlasnik Medikola i strateški partner Vlade, je li se njega uhitilo? Budimir, je li se njega uhitilo? Ako je to nova ljestvica po kojoj DORH, odnosno USKOK, radi, što će pola Dalmacije uhititi? Bespravna gradnja diljem obale je bila jedno vrijeme praksa. Ova država 30 i nešto godina ne pronalazi rješenje imovinsko-pravnih pitanja rascjepkanog vlasništva u Dalmaciji. Još uvijek imate čestice koje su u vlasništvu 27 ljudi, od kojih su pola mrtvi, pola živi u Južnoj Americi itd. To je široki problem, obuhvaća našu obalu, a država ne pronalazi rješenje, stvorila se praksa.”

“To nije dobro, bespravnu gradnju treba suzbijati, ali kriteriji moraju biti isti za sve”, dodala je.

Tvrdi da sve što je bespravno sagrađeno mora sankcionirati, ali da kriteriji moraju biti isti: “Ne možemo jedne spektakularno uhititi, u javnom prijenosu, a protiv drugih se ne pokreću postupci i te bespravne građevine i dalje stoji.”

Benčić očekuje sistemsko rješenje problema.

“Uočavamo nejednakosti u postupanju, ne popusta se jednako protiv svih, tražimo jednakost pred zakonom, ako vidim da se taj obrazac nastavlja, onda ćemo to spremno reći”, dodala je Benčić.

