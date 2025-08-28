SDP odustaje od modela 'jedan član - jedan glas'. Analitičar: "Možda žele spriječiti revoluciju"

"S pozicije onih koji brane svoje pozicije u stranci to je razumljivo. U formalnom smislu, s pozicije elementarnih demokratskih uzusa, to je korak unatrag. No treba znati jednu stvar koja se lako događa u strankama koje su u problemima i koje polako klize dolje. Učlanjenjem velikog ili dostatnog broja novih članova može se izvesti mala revolucija unutar stranke i promijeniti njena struktura. Iako mi se ne čini da je SDP u takvoj situaciji, možda su u vrhu stranke procijenili kako je ta vrsta udara na njih ipak moguća pa čine ovo ne bi li prevenirali taj udar", kaže.