Puhovski o raspuštanjima u SDP-u: "To je zbrda-zdola napravljeno. Posebno zaprepašćuje jedna odluka"

"Prvo, nije smijenjen čovjek koji je trebao biti odmah smijenjen nakon izbora, a to je glavni tajnik stranke (Krička iz Siska, nap.a.). On je ujedno sukrivac za zapravo najeksplozivniji neuspjeh SDP-a na lokalnim izborima, a to je gubitak Siska, što nitko nije očekivao. I ne samo da nije smijenjen, nego ga postavljaju za neku vrst namjesnika u u jednoj od četiri najveće organizacije - Rijeci. Drugo, šalju u Osijek Ranka Ostojića, koji je za razliku od Kričke barem časno izgubio u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Igtreće, postavljaju u Zagrebu čovjeka (Đujića, nap.a.) koji nema ni ime ni autoritet da bi najveću stranačku organizaciju u zemlji doveo u red. Sve to je zbrda-zdola napravljeno. Očito se pokušava skriti što se u stranci dešava", smatra Puhovski.