Hajdaš Dončić: SDP je jedina jasna alternativa ovakvom HDZ-u

"Zajedno ćemo graditi hrvatsku narodnu kuću, to su društvene veze koje nam garantiraju besplatno i dostupno javno zdravstvo, dostupno školstvo od osnovne škole do doktorata. To su društvene veze koje ne zanima za koji nogometni klub navijate, idete li u crkvu ili ne, jeste li plavi, zeleni, crveni ili žuti, to je više od politike i to je hrvatsko društvo za koje ću se boriti i nadam se da ću se boriti zajedno s vama”, poručio je Hajdaš Dončić stranačkim kolegama.