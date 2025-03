SDP predstavio kandidata za gradonačelnika Paga

Podijeli :

SDP-ov kandidat za paškog gradonačelnika je Toni Herenda, a predstavljen je u nedjelju na Dan Grada kao 'kandidat koji sluša ljude i živi Grad Pag'.

“On ovom gradu želi najbolje, sluša ljude i živi grad Pag. Zato zna kako riješiti probleme ovoga grada. Pozivam građane Paga da ga saslušaju i daju mu podršku, bit će izvrstan gradonačelnik”, poručio je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.

“Predstavljamo ljude koji imaju znanje, energiju i strast da ovaj grad i županiju učine boljim prostorom za život”, poručila je na konferenciji za novinare v.d. predsjednica SDP-a Zadarske županije Vedrana Mišković.

“Kao župan brinut ću o potrošnji javnih sredstava svih sredina, a svi pošteni čelnici će u meni imati podršku neovisno o stranačkom predznaku. Zato sam ponosan što s kolegama mogu predstaviti Tonija Herendu kao kandidata za gradonačelnika Paga jer on je upravo ono što ovom gradu treba”, rekao je Jure Zubčić, kandidat SDP-a za župana Zadarske županije.

“Svim Pažanima i Paškinjama čestitam Dan grada Paga koji nažalost gubi elemente grada i to me žalosti. Tu smo da upravo to promijenimo. Naš proračun nije transparentan jer se očito pogoduje pojedinim poduzećima. Svojedobno se projekt vrtića nazivao glomaznim i skupim, a danas se nekim poduzećima isplati 3,5 milijuna. Kao gradonačelnik inzistirat ću da svaka isplata bude u potpunosti objašnjenja i dostupna svim građanima”, rekao je kandidat za gradonačelnika Toni Herenda.

Želi, kaže, ponuditi drugačiji pristup u vidu izgradnje poduzetničke zone za mlade, ali i izgradnju doma za starije i nemoćne uz potporu projekta gerontodomaćica. “U ovom gradu sam od rođenja i živim sve njegove probleme koji se ne rješavaju. Vrijeme je da to promijenimo”, poručio je Herenda.

