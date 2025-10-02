U raspravi su se čuli i zahtjevi da se u Statut izrijekom uvrsti da je SDP antifašistička stranka, a tražilo se i da kvote, odnosno, zip-model pri sastavljanju izbornih lista također uđe u Statut. Iako to nije statutarna odredba, SDP ju je poštivao jer, kažu, to se podrazumijeva jer je sukladno vrijednostima za koje se zalažu, pa tako danas u Saboru imaju 19 zastupnika i 18 zastupnica.