Šef prometne policije najavio uvođenje novih kazni, ali i poskupljenje nekih postojećih: "Neće svako parkiranje biti jednako kažnjivo"

"Morali smo se odlučiti za taj potez jer očito da odrasli nedovoljno razmišljaju o tome. Naravno, dijete će tražiti romobil, to je njemu igračka. Međutim, odrasli moraju razmišljati da to nije igračka nego opasno prijevozno sredstvo. Uvest ćemo kaznu koju zasad nemamo za odrasle osobe, nije bitno jesu li to roditelji, bake ili djedovi, kumovi, za onoga tko omogući djeci upravljanje romobilima. Dijete ne može samo kupiti romobil i mora ga nabaviti netko odrastao", kaže Mataija u razgovoru za RTL.