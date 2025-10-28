josip mataija
Šef prometne policije najavio uvođenje novih kazni, ali i poskupljenje nekih postojećih: "Neće svako parkiranje biti jednako kažnjivo"
Voditelj Službe za sigurnost cestovnog prometa Ravnateljstva policije Josip Mataija komentirao je slučaj 24-godišnjaka koji se električnim romobilom vozio po brzoj cesti Solin-Klis.
Policija ga je zaustavila prije tunela Mravinci i uručila mu kaznu od 190 eura zbog dva prometna prekršaja. Privremeno mu je oduzet romobil.
"Mlada osoba je upravljala romobilom gdje ne bi smjela, odnosno prijevoznim sredstvom kojim nije smio sudjelovati na prometnici. Ono nije kategorizirano i ne smije biti na cesti. Vozač je napravio sve ono što nije trebao. Ovom prilikom apeliram na sve ostale da to ne rade. A kazna je takva kakva je", rekao je Mataija u razgovoru za RTL Danas.
Kazao je i kako je osnovana radna skupina i te da se razmatraju određene odredbe jer je, kaže, očito da novčane kazne nisu dovoljne jer ne rade ono što bi trebale, ne odvraćaju vozače i druge sudionike u prometu od prekršaja.
"Na to ćemo se bazirati, da povisimo kazne za prekršaje koje smatramo da su ključni za sigurnost cestovnog prometa", govori.
"Razmatramo da ćemo povećati kaznu za ovu situaciju, kada netko vozi romobil koji ne smije voziti, ali i za prekršaje koji uključuju nepropisno korištenje mobitela, sigurnosnog pojasa, nepropisan prijevoz djece, ali i kaznu za nekorištenje kacige na električnim romobilima. Očito kazna od 30 eura, odnosno 15 ako je platite u tri dana, nije destimulirajuća za vozače", rekao je.
Kazna onome tko kupi romobil djetetu mlađem od 14 godina
Vezano uz romobile, najavio je i prijedlog da tko god kupi romobil djetetu mlađem od 14 godina može odgovarati.
Kako će to funkcionirati?
"Morali smo se odlučiti za taj potez jer očito da odrasli nedovoljno razmišljaju o tome. Naravno, dijete će tražiti romobil, to je njemu igračka. Međutim, odrasli moraju razmišljati da to nije igračka nego opasno prijevozno sredstvo. Uvest ćemo kaznu koju zasad nemamo za odrasle osobe, nije bitno jesu li to roditelji, bake ili djedovi, kumovi, za onoga tko omogući djeci upravljanje romobilima. Dijete ne može samo kupiti romobil i mora ga nabaviti netko odrastao", kaže Mataija u razgovoru za RTL.
Rastu kazne za opasno parkiranje
U tom je prijedlogu spomenuto i opasno parkiranje i prelazak preko crvenog svjetla.
"Da, idemo malo podići te kazne jer većina kazni za nepropisno parkiranje iznosi 30 eura. Praktički vam je bolje nekad nepropisno parkirati nego platiti parkirno mjesto ili garažu. I tu ćemo odvojiti taj prekršaj.
Neće svako parkiranje biti jednako kažnjivo, odnosno tamo gdje procijenimo da je to opasno, primjerice zaustavljanje na prometnoj traci ili raskrižju, na obilježenom pješačkom prijelazu, te ćemo kazne poprilično dignuti", najavljuje.
U srijedu dronovi nad Hrvatskom
Policija u srijedu planira veliku akciju, dignut će se i dronovi.
"Ovo je prvi put da koristimo dronove za to. Uvest ćemo ih i za kažnjavanje počinitelja prometnih prekršaja, kontrolirat ćemo nepropisno korištenje mobitela, sigurnosnog pojasa, pretjecanje, skretanje, prolazak kroz crveno. Dronovi će biti na području cijele Hrvatske", kazao je voditelj Službe za sigurnost cestovnog prometa Ravnateljstva policije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare