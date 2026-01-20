Šef Rebra: Hitna nije pred kolapsom

Istaknuo je kako se u javnosti nedovoljno uzima u obzir činjenica da je KBC Zagreb već tri godine u procesu obnove, zbog koje raspolažu s oko 40 posto manje bolničkih kreveta nego 2019. godine. Uz to, dodatni pritisak na hitni prijem stvara i sezona gripe, koja je ove godine bila osobito izražena.