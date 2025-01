Sindikalisti za N1: Žalosno je da su obitelji poginulih pomoraca morale tužiti Jadroliniju da bi ostvarile svoja prava

Podijeli :

Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija

Predsjednik Sindikata pomoraca Hrvatske Antun Aljinović i predsjednik Strukovnog sindikata pomoraca Jadrolinije Ivan Srzentić gostovali su u N1 Studiju uživo kod naše Nataše Božić Šarić gdje su komentirali izvješće istrage o tragediji u kojoj su poginula tri člana posade trajekta Lastovo u kolovozu 2024.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture najavilo je da će objaviti cjelovito izvješće o nesreći broda Lastovo u ponedjeljak, 3. veljače.

Predsjednik uprave Jadrolinije Sopta je rekao da je već utvrđeno da su ventili na rampi na trajektu Lastovo bili ispravni.

“Cijela javnost je vidjela da je gospodin Sopta izjavio da je s tom rampom bilo sve u redu, iako znamo da je već drugi dan nakon te tragične nesreće DORH izuzeo te ventile. Istraga DORH-a je još u tijeku i sam državni odvjetnik 9. listopada 2024. je javno izjavio da se ti ventili još ispitivaju. Tako da mi nije jasno odakle predsjedniku uprave ta informacija”, kazao je Srzentić.

U nacrtu izvješća, koje je u listopadu procurilo u javnost, većina odgovornosti se prebacuje na Upravu i Davida Soptu, a Aljinović smatra da bi tako trebalo biti i u konačnom izvješću i ponovio što sindikati neprestano govore.

“Gospodin Sopta je odgovoran za procedure u sustavu upravljanja sigurnošću koje nisu detaljno propisane. Ako procedure rada s rampom nisu detaljno propisane, onda pomorci rade po svojem nahođenju, koje može biti pogrešno. Mi to neprestano govorimo. Ako procedure nisu propisane, vi se nemate čega pridržavati”, naglašava Aljinović.

“Jadrolinija ima različite brodove na kojima su različtii sustavi upravljanja rampom. To mora biti detaljno opisano. Od odbravljivanja rampe, do podizanja, spuštanja… To je rad s povećanom opasnošću i on mora biti detaljno opisan”, dodaje.

To se nije dogodilo?

“Ne, koliko sam ja informairan nije”, kazao je Aljinović.

Srzentić također poručuje da su to samo upozorenja bez jasnih procedura, a to je, ističe, u pomorstvu najbitnije.

“Ispred strukovnog sindikata pomoraca Jadrolinije za nas je jedina autentična istraga ona istraga koja je izašla u listopadu. Ova agonija koja traje do sad je vjerojatno ništa drugo nego iskrivljivanje one stvarnosti kojan je u listopadu izašla i vjerojatno prebcivanje odgovoronsti na nekog preživjelog člana posade, što će biti degutantno”, rekao je Srzentić.

Gdje je trajekt Lastovo?

“Postavlja se pitanje gdje je trajekt Lastovo sad? Ne možete dobiti odgovor na to pitanje. I dalje je u Malom Lošinju, u remontnom. Kompletan brod je pod DORH-om. Sinidkat već godinama govori. Da on nije opasan i da nije neisguran, taj brod bi plovio i ne bi bio pod istragom DORH-a gotovo šest mjeseci”, ističe Srzentić.

Očekujete li da će nakon izvješća itko u Upravi biti smijenjen?

“S obzirom da dosadašnja iskustva, bojim se da neće. Gospodin Sopta je pokazao da on sebe ne smatra odgovornim. Taj čovjek nema emaptije. On je jučer mrtav hladan izjavio u intervjuu kako bi on osobno mijenjao svo uspješno poslovanje i rezultate kompanije za živote trojice kolega. A taj isti čovjek je prije par mjeseci rekao da se treba koncetrirati na sezonu.”

“Uprava se ponaša kao jahači apokalipse”

Aljinović kaže da su uputili sve svoje materijale DORH-u.

“Naša upozorenja o lošem održavanju brodova, o štednji na održavanju. Za to je sve odgovoran gospodin Sopta. Mi smo to sve uputili DORH-u, pa vjerujemo da će i to uzeti u obzir”, poručio je.

Srzentić se nada da će DORH utvrditi da je rampa bila tehnički neispravna.

“Trenutno je jedini osumnjičeni za ubojstvo ovih naših kolega trajekt Lastovo. Radi se o starom brodu. Nadam se da će DORH utvditi da ta rampa, odnosno ti ventili, da će se pokazati da nisu bili ispravni i da je ta rampa bila tehnički neispravna. Ne znam odakle gospodi od koje očekujemo nekakve ostavke, ne pričamo o moralnim ostavkama, nego pričamo o ostavkama na temelju onoga za što su zaduženi, a ponašaju se kao jahači apokalipse i dalje”, smatra Srzentić.

Aljinović kaže, koliko mu je poznato, da Jadrolinija još uvijek nije isplatila odštetu obiteljima poginulih pomoraca.

“I više je nego žalosno da su obitelji poginulih pomoraca, naših kolega, da su te obitelji morale tužiti Jadroliniju da bi ostvarile svoja prava”, kazao je.

“Preživjeli kolege, mi s njima razgovaramo, ponudili smo im pomoć, dali smo im pomoć. S tim ljudima razgovaramo. To su strašne traume kod tiih ljudi. Ti ljudi žive s 80 posto plaće, većina ih je na bolovanju i dalje. Je li gospodin Sopta nazvao ikoga od njih i pitao ‘kako si’?”, dodaje Aljinović.

Što se tiče komunikacije Uprave sa sindikatima, i dalje je isključivo jednostrana. Dopisi se šalju, ali nema odgovora. Uprava Jadrolinije i dalje komunicira isključivo s reprezentativnim sindikatom.

