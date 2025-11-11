Sindikat policije: Može li policija uopće više raditi svoj posao?

Sindikat policije Hrvatske reagira je na slučaj u kojem je policijski službenik Policijske uprave koprivničko-križevačke uhićen, pritvoren i udaljen iz službe jer je, navodno, neprimjerenim ponašanjem prouzročio duševnu bol dvjema osobama od ranije poznatima policiji kao počinitelji kaznenih djela.
Policajac je ostao bez službe, bez slobode i bez podrške sustava kojem je služio.
"Postavljamo legitimno pitanje: "Može li policija uopće više raditi svoj posao?" Ako će svaka verbalna reakcija u postupanju prema poznatim počiniteljima kaznenih djela rezultirati uhićenjem policajca tko će onda štititi građane, red i zakon? Ponavljamo opet, da je prijeđena crvena linija. Policajac nije neprijatelj, on je prva linija obrane društva. Još jednom naglašavamo ovo više nije pojedinačan slučaj, ovo je ozbiljno upozorenje", poručili su iz Sindikata policije Hrvatske pa dodali:
"Sve više policijskih službenika se boji primijeniti ovlasti koje im zakon daje, jer ne znaju hoće li sutra zbog toga završiti u istražnom zatvoru, izgubiti posao ili biti javno prozvani da ne kažemo linčovani. Živimo li i radimo u demokraciji ili anarhiji? Ako se policajci boje tražiti osobnu iskaznicu onda znamo odgovor. Kada se institucije okreću protiv onih koji ih štite, to više nije država reda, nego država straha."
Sindikat policije Hrvatske, iz svih navedenih razloga, poziva nadležne institucije da preispitaju kriterije prema kojima se suspendiraju i kazneno progone policijski službenici te da se uspostavi jasna razlika između stvarne zlouporabe položaja i profesionalnog postupanja u stresnim i zahtjevnim okolnostima te da prestanu kriminalizirati policijski rad.
