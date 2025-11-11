Sindikat policije: Može li policija uopće više raditi svoj posao?

"Sve više policijskih službenika se boji primijeniti ovlasti koje im zakon daje, jer ne znaju hoće li sutra zbog toga završiti u istražnom zatvoru, izgubiti posao ili biti javno prozvani da ne kažemo linčovani. Živimo li i radimo u demokraciji ili anarhiji? Ako se policajci boje tražiti osobnu iskaznicu onda znamo odgovor. Kada se institucije okreću protiv onih koji ih štite, to više nije država reda, nego država straha."