Šipić: Stalo nam je do obitelji, rodiljne i roditeljske potpore značajno porasle

Ministar demografije Ivan Šipić rekao je u Karlovcu da su čelnici lokalne samouprave najvažniji demografi koji na terenu provode mjere Ministarstva, poručuje kako im je stalo do obitelji, a ove su godine rodiljne i roditeljske potpore značajno porasle i isplaćeno je 500 milijuna eura.
Ivan Šipić u ponedjeljak je pozvao na sastanak u Ured karlovačke županice sve čelnike jedinica lokalne samouprave kako bi im predstavio rezultate dosadašnjih i najavio nove mjere usmjerene popravljanju demografske slike u Hrvatskoj. Rekao je da su župani, gradonačelnici i načelnici „najvažniji demografi koji na terenu provode mjere ministarstva“, izvijestila je Županija karlovačka.
Naglasio je da su u fokusu Ministarstva rodiljne i roditeljske potpore koje su značajno porasle, dodavši da niti jedna europska država nema mjeru pokrivanja jednogodišnje pune plaće na teret države, kao što ima Hrvatska, a za što je ove godine određeno 480 milijuna eura, a isplaćeno više od 500 milijuna.
„To znači da je mjera uspjela. U lipnju, srpnju, kolovozu i rujnu je u Hrvatskoj rođeno 656 djece više nego prošle godine u istom razdoblju! To su 33 razreda prvašića“, naglasio je Šipić.
Dodao je da je za poboljšanje uvjeta u vrtićima osigurano gotovo devet milijuna eura, za uređenje igrališta 13,5, a za razne obrazovne i sportske sadržaje za djecu pet.
Ministarstvo demografije i useljeništva s lokalnim i regionalnim vlastima „sinergijskim pristupom“ šalje poruku sigurnosti i da im je stalo do obitelji, nastavio je ministar.
Županica Furdek Hajdin: Demografija u Karlovačkoj županiji ključna tema
Karlovačka županica Martina Furdek Hajdin je navela da je u županiji otvoreno sedam vrtića pri osnovnim školama u općinama koje nisu imale usluge predškolskog odgoja i da se pet godina provodi program za mlade u sklopu kojega je 99 obitelji dobilo bespovratna financijska sredstva za kupnju, rekonstrukciju ili izgradnju kuće.
„Demografija je nama u Karlovačkoj županiji ključna tema“, poručila je Furdek Hajdin. Dodala je i da je prosječna dob stanovnika Karlovačke županije viša od državnog prosjeka.
Napomenula je kako „nema čarobnog štapića“ i da se „ništa se neće dogoditi od danas do sutra“, ali da su rezultati demografskih mjera ipak vidljivi.
„U Slunju bilježimo veći broj novorođene djece, a u osnovnim školama kojima je osnivač Županija karlovačka imamo veći broj upisanih prvašića“, rekla je županica Furdek Hajdin.
Ministar Šipić je pozvao lokalne čelnike da se uključe u oblikovanje Zakona o demografskoj obnovi i dodao je da se radi i na izradi novog Zakona o doplatku za djecu
U suradnji s HAMAG-BICRO se priprema mjera za poduzetnike na slabije razvijenim područjima po kojoj će im se omogućiti povrat do 50 posto iskorištene glavnice zajma, rečeno je na sastanku.
