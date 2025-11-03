Hrvoje Bujas
Poduzetnik pokreće "Uber za čišćenje": Evo o čemu se radi
Poduzetnik Hrvoje Bujas gostovao je kod naše Nataše Božić Šarić u N1 studiju uživo, gdje je predstavio svoj novi poduzetnički projekt.
Hrvoje Bujas, bivši predsjednik udruge Glas poduzetnika, predstavio je aplikaciju Superlola.hr, platformu koja će korisnicima omogućiti naručivanje čišćenja prostora.
Kaže, prepoznao je jednu posebnu nišu, a to je nedostatak čistačica u Hrvatskoj, zbog čega je pokrenuo platformu koja se kolokvijalno može nazvati i "Uberom za čišćenje".
Bujas kaže: "Ideja je da na jednostavan način dođete do čistačice, a da cijena bude konkurentna onoj koja je sad na crnom tržištu". Bujas time želi dati šansu svima "onima koji žele raditi da preko njegove aplikacije zarade".
Objašnjava kako su na platformi trenutno dostupne čistačice i čistači iz partnerskih tvrtki, koje već čiste po Zagrebu, za sat 12 i pol eura čišćenja, a u planu je i skoro proširenje usluga na obalu. Naveo je i drugi nivo suradnje, a to je da platforma nudi korisnicima da oni sami pokrenu paušalni obrt: "da oni sami budu svoje gazde, otvore obrt, potpišu ugovor s nama, i onda čiste po modelu podjele 80% njima, a 20% ide platformi. "Ono što ostane je vaše, vi ste zapravo u poziciji onoliko koliko zaradite, toliko ostane vama", tumači Bujas.
Također, za rad preko platforme se mogu prijaviti i studenti. Korisnici mogu sami odrediti svoje radno vrijeme i koliko zapravo žele raditi, ali Bujas savjetuje da svi koji se prijave, rade što je više moguće: "U Hrvatskoj se svi skupa moramo naučiti zarađivati što više, to mora biti cilj. Intencija je da tržište bude otvoreno, i da što više ljudi ima šansu zaraditi."
Nastavio je: "Daj Bože da nema toliko sivog tržišta kod nas, zapitajmo se svi skupa, tko je ikad dobio račun od čistačice? Ja sam za to da ta žena može raditi s tim svojim poslom, da ne mora ići na drugi, treći posao, i da može biti zaštićena. Nudimo platformu koja odgovara na pitanje kako zaraditi više, a biti svoj gazda."
"Krajnje je vrijeme da postanemo normalan zapadni svijet, i da ljudi što zarade pošteno daju račun, i da pošteno na koncu zarade", objašnjava Bujas svoju ideju.
