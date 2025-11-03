Poduzetnik pokreće "Uber za čišćenje": Evo o čemu se radi

Objašnjava kako su na platformi trenutno dostupne čistačice i čistači iz partnerskih tvrtki, koje već čiste po Zagrebu, za sat 12 i pol eura čišćenja, a u planu je i skoro proširenje usluga na obalu. Naveo je i drugi nivo suradnje, a to je da platforma nudi korisnicima da oni sami pokrenu paušalni obrt: "da oni sami budu svoje gazde, otvore obrt, potpišu ugovor s nama, i onda čiste po modelu podjele 80% njima, a 20% ide platformi. "Ono što ostane je vaše, vi ste zapravo u poziciji onoliko koliko zaradite, toliko ostane vama", tumači Bujas.