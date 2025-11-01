Bivši pripadnik “Tigrova”: “Svi smo devedesetih ratovali za plaću, a Nicolieru ni u smrti ne daju mira”

"Činjenica da je francuski državljanin Jean-Michel Nicolier bio plaćenik ne mijenja činjenicu da je nešto vrjedniji ili, ne daj Bože, lošiji od drugih hrvatskih branitelja.

I da, nije on bio jedini stranac koji se borio u HV-u, ali je jedini kojem ‘domoljubi’ ni u smrti ne daju mira, jedini na čijim kostima svaka politička šuša želi ugrabiti koji politički bod. Tu mislim na HDZ-ove satelite poput grobarskog Penavinog pokreta, tamo neke suvereniste, Dominovce i ostale koje je HDZ odbacio pa su na lažnom domoljublju osnivali ‘stranke’ koje mogu opstati samo ako ima dovoljno ‘naših mučenika’ i ‘njihovih zločinaca’ koji se mogu iskoristiti za poneku saborsku fotelju", smatra nekadašnji pripadnik Tigrova.

