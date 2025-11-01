Tomo Egredžija
Bivši pripadnik “Tigrova”: “Svi smo devedesetih ratovali za plaću, a Nicolieru ni u smrti ne daju mira”
Snažnu reakciju izazvala je objava bivšeg pripadnika postrojbe “Tigrovi” Tomislava (Tome) Egredžije, koji tvrdi da se oko Nicolierova imena “gradi mit koji političari koriste za vlastitu korist”.
Nakon što su potvrđeni posmrtni ostaci francuskog dragovoljca Jean-Michela Nicoliera, ubijenog na Ovčari 1991. godine, društvene mreže ponovno su se ispunile raspravama o njegovom statusu i ulozi u Domovinskom ratu. Među onima koji su se oglasili je i bivši pripadnik postrojbe “Tigrovi” Tomo Egredžija, čija objava izaziva brojne reakcije.
Egredžija u svojoj objavi na Facebooku piše:
"Nitko nije za kikiriki bio u ratu"
“Svi smo devedesetih godina ratovali za plaću, na određeni način svi smo bili plaćenici. Najveći domoljubi su znali prvi dići glas ako je plaća kasnila. Samo zato što smo bili državljani RH nazivali su nas braniteljima, ne plaćenicima. Nitko nije za kikiriki bio u ratu. Kako zovemo ljude iz drugih zemalja koji ratuju u Ukrajini — plaćenici.
Zašto je onda uvreda ako netko kaže da je francuski državljanin Jean-Michel Nicolier bio plaćenik? Zašto se na to najviše uvrijede lažni domoljubi i hadezeova klatež, branitelji koji nakon pada Vukovara više rata nisu ni osjetili, ali taj isti Vukovar debelo koriste za svoju promidžbu i na kostima žrtava odlično žive", piše Egredžija pa nastavlja:
"Svaka politička šuša želi ugrabiti koji politički bod"
"Činjenica da je francuski državljanin Jean-Michel Nicolier bio plaćenik ne mijenja činjenicu da je nešto vrjedniji ili, ne daj Bože, lošiji od drugih hrvatskih branitelja.
I da, nije on bio jedini stranac koji se borio u HV-u, ali je jedini kojem ‘domoljubi’ ni u smrti ne daju mira, jedini na čijim kostima svaka politička šuša želi ugrabiti koji politički bod. Tu mislim na HDZ-ove satelite poput grobarskog Penavinog pokreta, tamo neke suvereniste, Dominovce i ostale koje je HDZ odbacio pa su na lažnom domoljublju osnivali ‘stranke’ koje mogu opstati samo ako ima dovoljno ‘naših mučenika’ i ‘njihovih zločinaca’ koji se mogu iskoristiti za poneku saborsku fotelju", smatra nekadašnji pripadnik Tigrova.
Njegova objava izazvala je niz reakcija, od podrške do oštrih osuda. Egredžija tvrdi da izjava nije usmjerena protiv Nicoliera, nego protiv, kako kaže, “političkog profiterstva na žrtvi”.
Kontekst rasprave
Jean-Michel Nicolier bio je francuski dragovoljac koji se 1991. priključio hrvatskim snagama u obrani Vukovara. Ranjavan je tijekom borbi, a nakon pada grada odveden na Ovčaru i ubijen. Njegovi posmrtni ostaci nedavno su pronađeni i identificirani nakon više od tri desetljeća.
Povodom tog otkrića, brojni političari i javne osobe oglasili su se o njegovom doprinosu, među njima i saborska zastupnica Dalija Orešković, koja je u razgovoru za N1 upozorila da se “nacionalni simboli i ratne žrtve prečesto koriste u političke svrhe, dok se prava pitanja o odgovornosti i društvenim vrijednostima guraju u stranu”.
Egredžijina objava otvara upravo to pitanje — tko ima pravo određivati tko je domoljub, tko branitelj, a tko plaćenik, te koliko je ispravno koristiti tragediju pojedinaca i heroja za političke obračune.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare