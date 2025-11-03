Dalić se oglasila nakon što je Autonomna ženska kuća vratila njenu donaciju

Predsjednica Uprave Podravke Martina Dalić objavila je danas na LinkedInu da joj je žao što je Autonomna ženska kuća Zagreb (AŽKZ) vratila sredstva koja im je donirala krajem prošlog tjedna.
"Žao mi je što je Autonomna ženska kuća Zagreb vratila sredstva koja sam im krajem prošlog tjedna donirala. Sredstva sam uplatila jer vjerujem da su udruzi potrebna i jer podržavam njihov rad", napisala je Dalić.
Autonomna ženska kuća Zagreb u petak je objavila da je 31. listopada 2024. u 13 sati primila uplatu od 2157,50 eura s računa Martine Dalić, ali da je donaciju vratila.
"Naknadnim uvidom Autonomna ženska kuća Zagreb je ustanovila da je gospođa Martina Dalić, predsjednica uprave Podravke, 31.10.2025. godine u 13:00 sati uplatila 2.157,50 eura na račun AŽKZ-a kao donaciju.
AŽKZ ovim putem obavještava javnost kako neće primiti donaciju kontaminiranog novca te ćemo cjelokupni iznos vratiti na račun s kojeg je uplaćen", napisali su.
