Plenković: Vlada spremna pomoći oko 190 pomoraca koji su u Hormuškom tjesnacu

Hina
20. tra. 2026. 11:30
20.04.2026., Zagreb - Odrzana 161. sjednica Vlade RH. Photo: Slavko Midzor/PIXSELL
Slavko Midzor/PIXSELL

U Hormuškom tjesnacu se nalazi do 190 hrvatskih pomoraca, a vlada je u kontaktu s njima te im je spremna pomoći kad oni to zatraže, rekao je u ponedjeljak premijer Andrej Plenković.

Premijer je na početku sjednice vlade rekao da je putem ministarstva vanjskih i europskih poslova, ministarstva mora i sindikata pomoraca ona u kontaktu sa svim hrvatskim državljanima koji se kao pomorci nalaze u Hormuškom tjesnacu. 

„Njih je bilo od 190 i nešto do 160 i nešto, dakle broj varira”, rekao je Plenković o pomorcima koji su se zatekli u tom ključnom putu kroz koji je promet zaustavljen nakon izbijanja rata SAD-a, Izraela i Irana. 

Premijer je rekao da je svim pomorcima ponuđena pomoć ako žele napustiti Zaljev, no da su oni vezani raznim ugovorima i obvezama prema svojim poslodavcima, pa zasad ostaju na svojim brodovima. 

Ponuda vladine pomoći „stoji” te je ona spremna pomoći ako se promijeni stav pomoraca, kao što je to učinila na početku rata s hrvatskim državljanima i vojnicima koji su u trenutku izbijanja rata bili na Bliskom istoku, zaključio je predsjednik vlade. 

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

