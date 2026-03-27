Slabiji potres u Zagrebu, stotine komentara na EMSC-u: "Samo nam je to sad trebalo"

Noćas oko 2:42 u Zagrebu se osjetio slabiji potres.
"Noćas, 27. ožujka 2026. godine u 02 sata i 42 minute Seizmološka služba zabilježila je slab potres s epicentrom na Medvednici.
Magnituda potresa iznosila je 2.6 prema Richteru, a intenzitet u epicentru III (tri) stupnja EMS ljestvice.
Potres se osjetio u Zagrebu i užoj okolici", izvijestila je Seizmološka služba.
Šestine - jako je zatreslo, Sad još i potres, Dobro se osjetio, Gračani treslo krevet, Samo nam je to sad trebalo... neki su od gotovo 500 komentara koje su Zagrepčani ostavili na aplikaciji EMSC, već uznemireni od snažnih udara vjertra od kojih nisu mogli spavati.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
