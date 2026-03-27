Oglas

magnituda 2.6

Slabiji potres u Zagrebu, stotine komentara na EMSC-u: "Samo nam je to sad trebalo"

author
N1 Info
|
27. ožu. 2026. 06:01
EMSC

Noćas oko 2:42 u Zagrebu se osjetio slabiji potres.

Oglas

"Noćas,  27. ožujka 2026. godine u 02 sata i 42 minute Seizmološka služba zabilježila je slab potres s epicentrom na Medvednici.

Magnituda potresa iznosila je 2.6 prema Richteru, a intenzitet u epicentru III (tri) stupnja EMS ljestvice.

Potres se osjetio u Zagrebu i užoj okolici", izvijestila je Seizmološka služba.

Šestine - jako je zatreslo, Sad još i potres, Dobro se osjetio, Gračani treslo krevet, Samo nam je to sad trebalo... neki su od gotovo 500 komentara koje su Zagrepčani ostavili na aplikaciji EMSC, već uznemireni od snažnih udara vjertra od kojih nisu mogli spavati.

Teme
potres

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ