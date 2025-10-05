Prekinuta potraga
FOTO / Slovenci objavili detalje spasilačke misije, jedan planinar mrtav, dvojica nestala
Spasilačka akcija ispod vrha Tosca u slovenskim Julijskim Alpama, gdje je lavina zatrpala troje hrvatskih planinara, prekinuta je u nedjelju poslijepodne zbog opasnih uvjeta, uključujući mogućnost pokretanja novih lavina, objavila je Gorska spasilačka služba Slovenije (GRZS).
Jedan planinar pronađen je mrtav, dok se dvojica vode kao nestali. Akcija će se nastaviti u ponedjeljak, prenosi novinska agencija STA.
Lavina ispod 2275 metara visokog Tosca, koji se nalazi u srcu Julijskih Alpa južno od Triglava, aktivirana je oko 10 sati, a zatrpana su trojica hrvatskih planinara. Danas su bili zajedno s još četvero hrvatskih građana u Vodnikovom domu u Velom Polju, ali su se potom odvojili od njih i krenuli na planinarenje unatoč lošim vremenskim uvjetima.
Pokrenuta je opsežna spasilačka akcija, a uvjeti na terenu bili su vrlo zahtjevni. Rad spasilaca dugo su otežavali kiša i snijeg, s povećanom mogućnošću pokretanja lavina, a vrijeme je onemogućilo i spašavanje helikopterom.
Na terenu je bilo više od 60 spasilaca koji su poslijepodne pronašli jednog mrtvog planinara. Nakon smirivanja vremenskih uvjeta, poletio je helikopter Slovenske vojske i prevezao preminulog u dolinu, objasnili su iz GRZS-a.
Intervenciju je vodila Gorska služba spašavanja Bohinj (GRS), a aktivirane su i postaje GRS Jesenice i Radovljica. Pomagali su i policajci, priopćila je Policijska uprava Kranj.
Prilikom pristupa području lavine, spasioci su naišli na dva mađarska državljanina koji su se spuštali s Vodnikovog doma, te su ih otpratili u dolinu.
U pripravnosti je bilo i nekoliko drugih postaja gorske službe spašavanja, jer GRSZ ima informacije o nekoliko skupina planinara koji su zbog vremena zaglavljeni u planinarskim domovima i kojima bi mogla biti potrebna pomoć, rečeno je.
GRZS je također istaknuo da su uvjeti u planinama izuzetno zahtjevni. Količina oborina u gorju je velika, a rizik od pokretanja lavina je visok. Stoga snažno savjetuju da se u nadolazećim danima ne posjećuju planine.
