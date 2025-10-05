Lavina ispod 2275 metara visokog Tosca, koji se nalazi u srcu Julijskih Alpa južno od Triglava, aktivirana je oko 10 sati, a zatrpana su trojica hrvatskih planinara. Danas su bili zajedno s još četvero hrvatskih građana u Vodnikovom domu u Velom Polju, ali su se potom odvojili od njih i krenuli na planinarenje unatoč lošim vremenskim uvjetima.