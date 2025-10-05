Slovenski spasioci pronašli tijelo hrvatskog planinara stradalog u lavini

Tijelo jednog od troje hrvatskih planinara stradalih u lavini u slovenskim Julijskim Alpama pronađeno je kasno popodne pod vrhom 2275 metara visoke planine Tosc, potvrdio je za Hinu Boštjan Repinc iz policijske uprave Kranj i dodao da se potraga zbog vremenskih uvjeta obustavlja do sutra.