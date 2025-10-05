Oglas

Vrijeme se pogoršalo

Slovenski spasioci pronašli tijelo hrvatskog planinara stradalog u lavini

author
Hina
|
05. lis. 2025. 17:39
grz slovenija, julijske alpe
GRZ Slovenija

Zbog loših vremenskih uvjeta, potraga se nastavlja sutra.

Tijelo jednog od troje hrvatskih planinara stradalih u lavini u slovenskim Julijskim Alpama pronađeno je kasno popodne pod vrhom 2275 metara visoke planine Tosc, potvrdio je za Hinu Boštjan Repinc iz policijske uprave Kranj i dodao da se potraga zbog vremenskih uvjeta obustavlja do sutra.

"Mogu potvrditi da su pripadnici Gorske službe spašanja (GRZS) tijekom pretrage terena pronašla tijelo jednog hrvatskog planinara", rekao je Repinc.

"Nažalost, vremenski uvjeti su se dodatno pogoršali i potraga je obustavljena. Akcija se nastavlja sutra", dodao je Repinc.

Usprkos upozorenju na loše vremenske uvjete, u nedjelju ujutro je na vrh Tosce krenulo troje iz skupine od sedam osoba, od kojih su četiri ostale u Vodnikovom domu u Velom Polju

Julijske Alpe Kranj Slovenija planinari

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

