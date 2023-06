Podijeli :

Mario Franolić, specijalist hitne medicine, liječnik podvodne i hiperbarične medicine te mentor na Zavodu za podvodnu i hiperbaričnu medicinu KBC-a Rijeka, u N1 Studiju uživo izrazio je sumnju da će potraga za podmornicom imati sretan kraj.

“Teško je reći koliko je zalihe kisika ostalo. Pitanje je jesu li svi živi ako je itko živ”, rekao je Mario Franolić i objasnio što se događa kod nestanka kisika:

“Događa se kao i svugdje kad nema dovoljno kisika – događaju se postupna promjena mentalnog i fizičkog stanja s posljedicama – ubrzanije i dublje disanje… Problem je i u pothlađivanju, to je vrlo hladna sredina na tim dubinama. Kad tad će doći do izjednačavanja tlaka, a pothlađivanje dodatno troši kisik jer ljudi drhte. Cijeli projekt je visokorizičan i nepotreban s uređajem koji nije prilagođen ovakvom pothvatu i upitno je kako je i zašto to napravljeno. Čak i ako ih pronađu, pitanje je koliko je ljudi živo, vrijeme da se dođe do njih, da se osigura plovilo i izvuče toliko je dugo da će teško biti sretnog završetka.”

Objašnjava također da je nemoguće predvidjeti situaciju, pogotovo ponašanje ljudi koji se nalaze u smrtnoj opasnosti:

“Čovjek koji je svjestan da je u smrtnoj opasnosti, ne ponaša se racionalno uglavnom. A tu je pet različitih ljudi. Jedno je psihološki moment, a drugo je fizički – dolazi do gušenja, ima raznih manifestacija koje mogu biti mentalne i fizičke, ljudi postanu uznemireni, ubrzano dišu, znoje se… Sa sviješću da je kraj ne mogu se svi nositi.”

Napomenuo je također da je traženje predmeta od šest metara u ovakvom oceanskom prostranstvu čista sreća.

