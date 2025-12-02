Oglas

nakon oblinih kiša

Splićani više ne moraju prokuhavati vodu

N1 Info
02. pro. 2025. 17:20
Voda iz slavine
Parametri su unutar propisanih vrijednosti, izvijestili su iz ViK-a u utorak.

Zamućenje zbog obilnih kiša

Iz Vodovoda i kanalizacije obavještavaju kako je ukinuta preporuka o prokuhavanju vode koja je na snazi bila zadnjih nekoliko dana zbog zamućenja koje je uzrokovano obilnim kišama. 

'Najnoviji rezultati svih obrađenih uzoraka ukazuju da je parametar mutnoće unutar propisanih vrijednosti, pa se stoga preporuka o prokuhavanju za osjetljivu skupinu stanovništva ukida.

Situacija u vodoopskrbnom sustavu kontinuirano se prati i o svim promjenama potrošači će biti pravovremeno obaviješteni putem službenih medija i naše web stranice', poručuju iz ViK-a. 

Teme
split splitska voda vik split zamućenje vode

