Splićani više ne moraju prokuhavati vodu

Parametri su unutar propisanih vrijednosti, izvijestili su iz ViK-a u utorak.
Zamućenje zbog obilnih kiša
Iz Vodovoda i kanalizacije obavještavaju kako je ukinuta preporuka o prokuhavanju vode koja je na snazi bila zadnjih nekoliko dana zbog zamućenja koje je uzrokovano obilnim kišama.
'Najnoviji rezultati svih obrađenih uzoraka ukazuju da je parametar mutnoće unutar propisanih vrijednosti, pa se stoga preporuka o prokuhavanju za osjetljivu skupinu stanovništva ukida.
Situacija u vodoopskrbnom sustavu kontinuirano se prati i o svim promjenama potrošači će biti pravovremeno obaviješteni putem službenih medija i naše web stranice', poručuju iz ViK-a.
