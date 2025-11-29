Stepinčeve relikvije ispraćene u Krašić

U želji da se po primjeru blaženoga Alojzija ojača naše povjerenje u Boga, odlučujem da se od 29. studenoga do završetka Jubilarne godine Blaženikove relikvije (tijelo) prenesu na čašćenje vjernome puku u župnu crkvu Presvetoga Trojstva u Krašiću, rekao je nadbiskup i dodao kako se to događa 65 godina nakon njegova preseljenja u vječnost.