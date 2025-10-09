Stier: Europa mora pronaći prirodne saveznike, Latinska Amerika je tu na prvom mjestu

"Ovo nije izvješće o Mercosuru, nego o političkim odnosima s Latinskom Amerikom, ali se naravno referiramo na Mercosur iz kuta njegove geopolitičke važnosti. U trenutku kada imate međunarodni poredak koji više ne funkcionira na način na koji je to bilo prije, vi morate otvarati nova tržišta s kojima možete trgovati, gdje Europa može i dalje razvijati svoju ekonomiju. I u tom pogledu, naravno, Mercosur ima izuzetno važnu geopolitičku težinu", napominje Stier.