Stižu nova pravila o vozačkim dozvolama i prekograničnim kaznama. Donosimo detalje

Kako bi se spriječilo izbjegavanje kazni izrečenih u inozemstvu, informacije o oduzimanju, ukidanju ili ograničenju vozačke dozvole proslijedit će se državi članici koja ju je izdala za potrebe prekogranične provedbe kazni. Nacionalna tijela morat će se bez nepotrebne odgode međusobno obavještavati o odlukama o zabrani vožnje izrečenima zbog najtežih prometnih prekršaja, uključujući vožnju pod utjecajem alkohola ili droga, sudjelovanje u prometnoj nesreći sa smrtnom posljedicom i prekomjerno prekoračenje brzine (npr. vožnja 50 km/h brže od ograničenja).