Oglas

troje suspendiranih

Studenti FFZG-a u otvorenom pismu pozvali dekana da povuče odluku o suspenziji studenata

author
N1 Info
|
20. lis. 2025. 23:46
domagoj tončinić
Davor Puklavec/PIXSELL

Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu troje je studenata privremeno suspendirano zbog ometanja sjednice Fakultetskog vijeća. Studenti tvrde da se radi o pokušaju gušenja aktivizma, a sada su dekanu Tončiniću uputili i otvoreno pismo

Oglas

Suspendirani studenti Filozofskog fakulteta zbog ometanja sjednice Vijeća

Troje studenata Filozofskog fakulteta u Zagrebu suspendirani su zbog, kako je obrazloženo, „osnovane sumnje“ na nasilno ponašanje tijekom sjednice Fakultetskog vijeća.

O suspenziji su saznali putem e-maila u kojem sam razlog nije bio jasno naveden. Studenti poručuju da nisu dobili priliku razgovarati s dekanom i reći svoju stranu priče. Jedna od njih je i Kristina Ćuk.

„Sve je počelo još i prije ove sjednice prije mjesec dana, ali recimo da je tada eskaliralo našim ometanjem sjednice kad smo upali s megafonom nas 50-ak i s bubnjevima.

Oni kažu da je to nasilje zato što su neki profesori navodno imali glavobolju nakon toga i sjednica se nije mogla nastaviti, ali mislim da je to suludo s obzirom da dvorana D-7 ima 300 kvadrata i da četiri bubnja stvarno nisu mogla stvoriti toliko nasilnu, agresivnu atmosferu", smatra ona.

Studenti su kasnije u ponedjeljak zbog te odluke dekanu Domagoju Tončiniću uputili i otvoreno pismo kojeg u nastavku prenosimo u cijelosti.


Otvoreno pismo dekanu Filozofskog fakulteta u Zagrebu

"Mi, dolje potpisani_e osuđujemo odluku dekana Filozofskog fakulteta u Zagrebu Domagoja Tončinića o pokretanju stegovnog postupka protiv studenata_ica Filozofskog fakulteta. Pogrešno je pokrenuti takav postupak, a uz to i zabraniti studentima i studenticama pohađanje nastave, predaju seminarskih radova i polaganje ispita do završetka stegovnog postupka pokrenutog protiv njih. 

Dekan je uz tu odluku pribjegao i difamaciji studenata optuživši ih za nasilje, iako su studenti sudjelovali u mirnom prosvjedu. Voditi stegovni postupak zbog studentskog prosvjeda na sjednici Fakultetskog vijeća na kojoj se glasalo o modelu naplate školarina čin je osvete i kazne, te je suprotan misiji sveučilišta kao prostora problematiziranja i transformacije društvene stvarnosti.

"Duboka nepravedna i izrazito restriktivna odluka"

Kao radnici_e u akademskim institucijama, na sveučilištima i istraživačkim institutima, studenti_ce i doktorandi_ce smatramo da se radi o duboko neopravdanoj i izrazito restriktivnoj odluci kojoj je cilj zastrašivanje i demotiviranje studenata da koriste svoje pravo na mirni prosvjed. 

Zbog svega navedenog, tražimo da dekan Filozofskog fakulteta Domagoj Tončinić odmah povuče odluku o stegovnom postupku i suspenziji donesenu 16. listopada 2025. godine i time omogući studentima i studenticama normalan nastavak studiranja uz pohađanje nastave i polaganje ispita", napisali su studentu u otvorenom pismu.


Studente možete podržati OVDJE.

Teme
FFZG domagoj tončinić filozofski fakultet u zagrebu kristina ćuk studenti filozofskog suspendirani studenti suspenzija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ