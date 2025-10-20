troje suspendiranih
Studenti FFZG-a u otvorenom pismu pozvali dekana da povuče odluku o suspenziji studenata
Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu troje je studenata privremeno suspendirano zbog ometanja sjednice Fakultetskog vijeća. Studenti tvrde da se radi o pokušaju gušenja aktivizma, a sada su dekanu Tončiniću uputili i otvoreno pismo
Suspendirani studenti Filozofskog fakulteta zbog ometanja sjednice Vijeća
Troje studenata Filozofskog fakulteta u Zagrebu suspendirani su zbog, kako je obrazloženo, „osnovane sumnje“ na nasilno ponašanje tijekom sjednice Fakultetskog vijeća.
O suspenziji su saznali putem e-maila u kojem sam razlog nije bio jasno naveden. Studenti poručuju da nisu dobili priliku razgovarati s dekanom i reći svoju stranu priče. Jedna od njih je i Kristina Ćuk.
„Sve je počelo još i prije ove sjednice prije mjesec dana, ali recimo da je tada eskaliralo našim ometanjem sjednice kad smo upali s megafonom nas 50-ak i s bubnjevima.
Oni kažu da je to nasilje zato što su neki profesori navodno imali glavobolju nakon toga i sjednica se nije mogla nastaviti, ali mislim da je to suludo s obzirom da dvorana D-7 ima 300 kvadrata i da četiri bubnja stvarno nisu mogla stvoriti toliko nasilnu, agresivnu atmosferu", smatra ona.
Studenti su kasnije u ponedjeljak zbog te odluke dekanu Domagoju Tončiniću uputili i otvoreno pismo kojeg u nastavku prenosimo u cijelosti.
Otvoreno pismo dekanu Filozofskog fakulteta u Zagrebu
"Mi, dolje potpisani_e osuđujemo odluku dekana Filozofskog fakulteta u Zagrebu Domagoja Tončinića o pokretanju stegovnog postupka protiv studenata_ica Filozofskog fakulteta. Pogrešno je pokrenuti takav postupak, a uz to i zabraniti studentima i studenticama pohađanje nastave, predaju seminarskih radova i polaganje ispita do završetka stegovnog postupka pokrenutog protiv njih.
Dekan je uz tu odluku pribjegao i difamaciji studenata optuživši ih za nasilje, iako su studenti sudjelovali u mirnom prosvjedu. Voditi stegovni postupak zbog studentskog prosvjeda na sjednici Fakultetskog vijeća na kojoj se glasalo o modelu naplate školarina čin je osvete i kazne, te je suprotan misiji sveučilišta kao prostora problematiziranja i transformacije društvene stvarnosti.
"Duboka nepravedna i izrazito restriktivna odluka"
Kao radnici_e u akademskim institucijama, na sveučilištima i istraživačkim institutima, studenti_ce i doktorandi_ce smatramo da se radi o duboko neopravdanoj i izrazito restriktivnoj odluci kojoj je cilj zastrašivanje i demotiviranje studenata da koriste svoje pravo na mirni prosvjed.
Zbog svega navedenog, tražimo da dekan Filozofskog fakulteta Domagoj Tončinić odmah povuče odluku o stegovnom postupku i suspenziji donesenu 16. listopada 2025. godine i time omogući studentima i studenticama normalan nastavak studiranja uz pohađanje nastave i polaganje ispita", napisali su studentu u otvorenom pismu.
