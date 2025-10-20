"nasilni prekid sjednice"
Zbog bubnjanja suspendirano troje studenata FFZG-a: "Čin dekanovog ega"
Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu troje je studenata privremeno suspendirano zbog ometanja sjednice Fakultetskog vijeća. Studenti tvrde da se radi o pokušaju gušenja aktivizma, a uprava o teškoj povredi reda i rada.
Suspendirani studenti Filozofskog fakulteta zbog ometanja sjednice Vijeća
Troje studenata Filozofskog fakulteta u Zagrebu suspendirani su zbog, kako je obrazloženo, „osnovane sumnje“ na nasilno ponašanje tijekom sjednice Fakultetskog vijeća.
O suspenziji su saznali putem e-maila u kojem sam razlog nije bio jasno naveden. Studenti poručuju da nisu dobili priliku razgovarati s dekanom i reći svoju stranu priče. Jedna od njih je i Kristina Ćuk.
„Sve je počelo još i prije ove sjednice prije mjesec dana, ali recimo da je tada eskaliralo našim ometanjem sjednice kad smo upali s megafonom nas 50-ak i s bubnjevima.
Oni kažu da je to nasilje zato što su neki profesori navodno imali glavobolju nakon toga i sjednica se nije mogla nastaviti, ali mislim da je to suludo s obzirom da dvorana D-7 ima 300 kvadrata i da četiri bubnja stvarno nisu mogla stvoriti toliko nasilnu, agresivnu atmosferu", rekla je jedna od suspendiranih studentica.
Svaki prosvjed narušava uobičajene aktivnosti
Do samog prosvjeda došlo je zbog nezadovoljstva među studentima i naplaćivanja apsolventskih godina.
„Izražavali su nezadovoljstvo oko uvođenja plaćanja određenih naknada. Dakle, izražavali su nezadovoljstvo i protestirali o nečemu u čemu su imali izravan i legitiman interes", pojasnio je Kruno Kardov, izvanredni profesor na Odsjeku za sociologiju i dodao:
"Treba imati u vidu, po mom mišljenju, da svaki protest nužno narušava uobičajene aktivnosti. To je temeljna svrha svakog protesta. Ali ne treba očekivati od bilo kojeg protesta da bude tih i da se na njemu pleše gluho kolo.“
No, studenti su ipak uspjeli ostvariti svoj primarni cilj.
Koji je bio cilj opstruirane sjednice?
„Mislim, zapravo je ta opstrukcija sjednice urodila i nekim plodom – to je najveći apsurd – da su studenti oslobođeni 75 posto participacije koju su trebali platiti. I to je ono što njih zapravo muči", smatra Ćuk.
Iz uprave Fakulteta poručuju da se radi o netočnim i jednostranim informacijama koje su došle od Studentskog zbora po pitanju izricanja mjere suspenzije.
„Troje studenata prijavljeno je Stegovnom sudu nakon što se on 16. listopada 2025. konstituirao. Privremena mjera suspenzije poduzeta je zbog osobito teške povrede, odnosno nasilnog prekida 11. redovite sjednice Fakultetskog vijeća održane 17. rujna 2025. i onemogućavanja njezina daljnjeg rada.
Represija studentskog aktivizma zbog "dekanovog ega?"
Stvaranje nepodnošljive buke zviždanjem zviždaljkama i bubnjanjem bubnjevima u zatvorenom prostoru ne može se smatrati mirnim prosvjedom, što je rezultiralo prekidom sjednice u trenutku kad je izglasano da se prijedlog Uprave o participacijama uvrsti na dnevni red", napisali su u prioćenju.
Iz Studentskog zbora odgovarajda uprava sama bira što riječi znače i da im ovo nije prvi put.
„Cijela ova situacija je pokušaj represije studentskog aktivizma. To je pokušaj da se obeshrabre studenti, ali to je prije svega čin dekanovog ega... Teško mi je zamisliti drugo objašnjenje za ovakav potez", rekao je Vigo Sakoman, predstavnik Studentskog zbora FFZG-a.
"Prosvjed nije zločin"
Odluka o suspenziji troje kolega izazvala je brojna mišljenja. Mnogi poručuju – prosvjed nije zločin.
„Ja mislim da nasilja nije bilo i da se što prije treba definirati za što se ljude optužuje, i kad se to definira, onda vidjeti što dalje", smatra jedan student.
„Mislim da ide na stranu ekstrema – koliko sam ja shvatio, u pitanju je bio miran protest sa zviždanjem i bubnjanjem, i ako bi se to okarakteriziralo kao nasilje, mislim da nije fer prema studentima.“
„Ja sam tek upisala ovaj faks, ali smatram da je ovo presramotno za Filozofski i da je ova odluka dekana ne smiješna nego strašna.“
Stegovni postupak tek slijedi, ali poruka je već poslana – studentima koji dižu glas jasno je pokazano gdje su granice. Dok uprava tvrdi da štiti red, studenti poručuju da se guši pravo na pobunu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare