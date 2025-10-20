Zbog bubnjanja suspendirano troje studenata FFZG-a: "Čin dekanovog ega"

Oni kažu da je to nasilje zato što su neki profesori navodno imali glavobolju nakon toga i sjednica se nije mogla nastaviti, ali mislim da je to suludo s obzirom da dvorana D-7 ima 300 kvadrata i da četiri bubnja stvarno nisu mogla stvoriti toliko nasilnu, agresivnu atmosferu", rekla je jedna od suspendiranih studentica.