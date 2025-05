Sučeljavanje Tomaševića i Selak Raspudić: "U jednom dijelu se slažemo, ali treba razmišljati o Zagrebu u budućnosti"

"Ono je veliko za nas koji smo izašli na ove izbore potpuno sami, svježi i politički čisti. Što se nas tiče, smatramo da treba reći jasno ne kaosu s ideologijom i reći jasno "da" viziji grada koja je sigurna i koja ima jasan cilj ispred sebe. Smatramo da nas je više koji želimo takav Zagreb i vrijeme je da to i na ovim izborima pokažemo. Ako govorimo o tome tko smo mi, tko su ti ljudi koji su sa mnom, mislim da je važno da to građani znaju. To su ljudi koji nisu aktivisti, to su ljudi koji dolaze iz realnog sektora. Moji su zamjenici Milka Rimac Bilušić i Damir Firšt, ljudi koji imaju tekako iskustvo u praksi, koji su u naponu snage i koji su spremni to uložiti u novu i kvalitetniju viziju Zagreba. Nas je više koji smatramo da Zagreb može bolje i koji smatramo da se Zagrebom može kvalitetnije upravljati i vjerujem da ćemo to na ovim izborima konačno i pokazati, rekla je uvodno.