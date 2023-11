Sunčana Glavak o reformi EU-a: Ne želimo superdržave, Hrvatska bi mogla izgubiti ravnopravnost

Podijeli :

Europski parlament u Strasbourgu je glasao o prijedlozima za reformu Europske unije. Za je bio 291 zastupnik, a protiv 274. Poanta je ukidanje donošenja jednoglasnih odluka, ponajprije o proširenju.

U skupini onih koji su bili protiv jest i grupacija kojoj u Parlamentu pripada HDZ, o čemu je za N1 Domagoju Novokmetu više rekla Sunčana Glavak.

Europarlamentarci: Nema proširenja bez ukidanja jednoglasnosti

“Nije bilo jasnog stava oko toga što se želi postići, a na to upućuju, mislim, 44 suzdržana glasa. Zašto smo glasali protiv? Cijelo vrijeme smo, i u ovom procesu, jednostavno rekli da smo protiv ukidanja prava veta i da se s tim ne možemo složiti jer Unija nije to ako nismo svi jednaki. Manje zemlje, bez obzira koliko se to htjelo objasniti da to tako neće biti, mogle bi izgubiti ravnopravnost”, kazala je Glavak.

Pojasnila je zašto sustav preglasavanja nije dobar. Ali, Viktor Orban jedan je od motiva mijenjanja postojećeg koncepta zbog poteza koje vuče, kao blokiranje pomoći Ukrajini.

“Ne želimo dobiti superdržave. Imamo 27 zemalja članica i one ostvaruju svoja prava kao sve ostale zemlje. I ne radi se ovdje samo o Viktoru Orbanu. Naravno, on je u fokusu cijelo vrijeme. Međutim, smatramo da su postojeći ugovori bili dobri i da postoje mehanizmi kojima su se mogli ispuniti. Nije dobro da nam netko odlučuje o poreznom sustavu. Neke stvari su dobre, kao zajednička vanjska i sigurnosna politika, kao i neke stvari u kriznim trenucima”, pojasnila je HDZ-ova europarlamentarka.

S druge strane, često se može čuti da bi Europa mogla postati Europa više krugova.

Orban opet izabran za predsjednika Fidesza pa poručio: “Bruxelles uništava Europu i vodi je u smrt” “Europa si ne smije dozvoliti da je jedan čovjek ili država ucjenjuju ili vuku za nos”

“Hrvatska sigurno neće ostati van nikakvih zemalja koje će na nešto utjecati. Nemojmo brzati procese, ovo je samo početna pozicija Parlamenta da se započne s pregovorima. Ne vjerujem da će ovaj proces zaživjeti do kraja iduće godine, što se tiče Europskog parlamenta. Nemojmo stvarati dojam napetosti i nekakve negative koja bi se možda mogla jednog dana dogoditi. Nismo za ukidanje prava veta i želimo da zemlje članice EU budu ravnopravne, kao i da nemamo superdržave. Mi smo zajednica istih vrijednosti i o tome se radi”, naglasila je Glavak.

Jesmo li u situaciji da teško može biti daljnjeg proširenja Europske unije?

“Proces proširenja mora biti otvoren i sve zemlje morat će ispuniti kriterije pod jednakim uvjetima. A onda možemo razgovarati. Ponavljam, preglasavanje ili stvaranje superdržava nije dobar koncept.”

Petero zastupnika liberala, pučana, socijalista, zelenih i ljevice, četvero Nijemaca i Belgijanac, autori su izvješća koje predlaže izmjene europskih ugovora, između ostalog kako bi se ukinula jednoglasnost pri donošenju odluka, jačale zakonodavne ovlasti Europskog parlamenta te uspostavile energetska i obrambena Unija.

Unutar Europske unije traju rasprave treba li se jednoglasnost zamijeniti kvalificiranom većinom kako bi se odlučivanje saveza ubrzalo, no tome se protivi niz država. Tome se protive i premijer Andrej Plenković i predsjednik Zoran Milanović.

Većina potrebna za donošenje neke odluke jest – predstavnici 50 posto stanovnika i dvije trećine zemalja članica. Primjerice, Francuska, Njemačka i Španjolska imaju potrebnu polovicu stanovnika cijele Unije, ali moraju dobiti podršku još 15 zemalja da bi se donijela odluka.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Šuica za N1 iz Strasbourga: Komisija želi da pregovori o reformi Unije počnu Dobili ste poziv s nepoznatog broja? Ako vas pitaju ovo pitanje, odmah prekinite – u pitanju je prevara!