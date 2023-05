Sutkinja Horvath: Ne očekujemo da nas građani podrže u bijelom štrajku

Podijeli :

Vesna Horvath iz Udruge hrvatskih sudaca gostovala je u Novom danu gdje je pričala o bijelom štrajku u pravosuđu.

“Osamdeset posto svih sudaca odazvalo se, kako mi kažemo, mjerama upozorenja. Nikad u povijesti nije prosvjed, tj. mjere, nisu u Hrvatskoj bile ovako organizirane. Udruga sudaca dugo je vremena pokušala u stupiti u kontakt s ministarstvom pravosuđa kako bi razgovarali o našim uvjetima. Konkretan stav smo zauzeli na zboru Udruge hrvatskih sudaca krajem ožujka u Dubrovniku“, rekla je Horvath.

“Naš zahtjev je konkretan. Tražimo 600 eura neto za suca početnika. Nudi nam se 513 eura za koje ne znamo na što se odnose, ali naši izračuni pokazuju da ministarstvo nudi 400 eura neto, što znači da 200 eura negdje fali“, dodala je sutkinja.

Tvrdi da odustati neće i kako su njihovi zahtjevi razumni.

“Dosad nas se kao ravnopravnog partnera nije uzimalo u obzir. Kao sudbena vlast moramo biti ravnopravni partner s izvršnom vlasti. Ne znamo što je u tih 513 eura koje nam se nudi“, kazala je Horvath.

Tvrdi i da se na suce vrši pritisak.

“Ministarstvo ima mogućnost utvrditi koliko koji sudac ima rasprava i koliko ih je odgodio. No sada su zatražili od predsjednika sudova da se svako pojedinačno izjasni sudjeluje li u mjerama ili ne“, otkrila je.

“Izvršna vlast, konkretno ministarstvo pravosuđa, bi nama trebalo biti servis za osiguravanje uvjeta rada. To ne dobivamo. Ova akcija je umjerena na naše uvjete rada, najmanje od toga su plaće, ali nisu zanemarive. Pristupanjem Europskoj uniji potpisali smo da ćemo provoditi vladavinu prava, a da bi se to ostvarilo suci moraju biti neovisni, imati dobro osoblje i biti za to plaćeni“, dodala je.

Horvath je kazala i kako suci ne očekuju podršku građana oko bijelog štrajka.

“Po glavi sudaca imamo najviše zaprimljenih broja predmeta u Europskoj uniji. Šezdeset sedam posto građana ne zna koji su naši zahtjevi, niti kakve su naše plaće. Kada se godinama ponavlja rečenica kako su suci lijeni i korumpirani, onda ljudi počinju u to vjerovati“, zaključila je Vesna Horvath.

