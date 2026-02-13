Oglas

Split

Suzavcem i nožem napao policajce, prijavljen za pokušaj ubojstva

author
Hina
|
13. velj. 2026. 14:10
policija-noć (PU SD)
PU splitsko-dalmatinska/ilustracija

Splićanin koji je u četvrtak u svom stanu suzavcem i nožem napao policajce koji su došli po njega temeljem sudskog naloga prijavljen je za pokušaj ubojstva, doznaje se u petak u splitskoj policiji.

Oglas

U policiji kažu da je nakon uhićenja napadač bio u rastrojenom stanju te je smješten na psihijatriju splitskog KBC-a. S prijavom za pokušaj ubojstva pripadnici interventne i specijalne policije doveli su ga na ispitivanje u državno odvjetništvo.

Splitska policija u četvrtak je izvijestila da se napad dogodio oko 12,30 sati kada su policajci, koji su postupali temeljem naloga Županijskog suda u Splitu za dovođenje osobe, otvorili vrata i ušli u stan.

"Nakon što osoba nije htjela otvoriti vrata stana, policijski službenici su otvorili vrata i ušli u stan da bi ih muškarac nakon ulaska poprskao sprejem koji sadrži nadražujuću tvar. Nakon toga je policijskog službenika napao nožem, ali s obzirom na to da je policijski službenik imao na sebi zaštitnu opremu nije ga ozlijedio", naveli su u priopćenju.

Teme
Napad na policajca Nož Pokušaj ubojstva Psihijatrija Split

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ