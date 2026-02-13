Novi udarac za Viktora Orbana

Tiszu, stranku desnog centra, vodi Peter Magyar, bivši čovjek iz vladinih krugova. Poručio je da će se njegova stranka uhvatiti u koštac s korupcijom, odblokirati milijarde eura zamrznutih sredstava Europske unije kako bi potaknula gospodarstvo te čvrsto usidriti Mađarsku u EU-u i NATO-u, prenosi tportal.